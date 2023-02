El BNG denuncia que las pintadas de la zona histórica de Ourense no se están eliminando correctamente

La eliminación de pintadas en la zona histórica de la ciudad de Ourense no se está realizando correctamente. Así lo considera el Grupo Municipal del BNG, que denuncia la mala praxis del Gobierno Local a la hora de llevar a cabo esa labor.

Para los nacionalistas, los trabajos no se están realizando con las pautas y los materiales adecuados “se está empleando pintura plástica sobre los muros de piedra, y esa pintura no deja transpirar, daña la piedra y es muy difícil de eliminar. Además, se está haciendo sin el consentimiento de los propietarios de las edificaciones, y no cuentan con la supervisión de la Oficina de Rehabilitación”, denuncia el portavoz del BNG, Luis Seara.

“Los técnicos en la materia afirman que en este tipo de actuaciones lo normal es emplear pintura al silicato de potasio, ya que permite la propia transpiración de la piedra, y no pintura plástica como se está haciendo hoy en día”, explica Seara precisando que “no se está igualando el color de las zonas intervenidas con el del resto del edificio”.

El grupo del BNG considera positivo que la eliminación de las pintadas la estén llevando a cabo personas que realizan trabajos en beneficio de la comunidad, pero urge al Gobierno de Gonzalo Pérez Jácome a “corregir la situación de inmediato” para que lo hagan con las pautas y los materiales apropiados”.