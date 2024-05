Así se trabaja en las viñas de O Ribeiro (Ourense)

Duvi, colleiteira de Adega Dona Elisa, conoce la tradición del trabajo en las viñas en la comarca vitivinícola de O Ribeiro. En una entrevista en Cope Ourense, aseguró que el trabajo en la viña “hoy es más sencillo que antes” y manifestó que ahora “entra el tractor cuando antes todo se hacía a mano y se era más autodidacta” y además “hay más profesionalidad porque vas a cursos y te asesoran”.





“Antes heredabas la sabiduría de tu padre y tu padre de su abuelo y es más amable de lo que había antes porque se utiliza maquinaria y es menos sacrificado” señaló la colleiteira de Adega Dona Elisa en O Ribeiro, quien indicó que “han cambiado las formas de trabajar, la manera de trabajar la tierra, se cuida mejor, se protege la naturaleza, hay más sensibilidad, y mucho cuidados con lo que le echas a la tierra”.





Trabajo en las viñas





Las tareas de la viña son fundamentales para obtener vinos de calidad. Una de las tareas de la viña más importantes y más delicada es la poda, normalmente entre enero-febrero, ya que es el momento de construir la cepa para su posterior brotación en primavera.







Más tarde, llega al inicio de la primavera otra tarea de la viña, la limpieza del suelo. Cuando las temperaturas son más moderadas, en el mes de marzo, en el suelo de las viñas nacen hierbas que lo cubren. Para evitar los aspectos no deseados, se limpian de hierbas la zona del pie de las cepas o también se puede cavar la viña para limpiar y mover la tierra.









Y se llega a la brotación. Consiste en eliminar manualmente todos los brotes innecesarios de la cepa y, con esto, se consigue aumentar la vitalidad de los que quedan y la producción se limita a ellos, lo que mejora la calidad de la uva.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









Desde ese momento, y atendiendo a la climatología, comienzan los tratamientos fitosanitarios hasta unos 25 días antes de comenzar la vendimia que normalmente se celebra en septiembre aunque, en los últimos años, se adelantó al mes de agosto.





Una vez los brotes crecen, otra de las tareas de la viña consiste en conducir o guiar las ramas por el interior de los alambres evitando así que corran el riesgo de romperse y dañar la flor o la uva. Y ya cuando las ramas ya han alcanzado un tamaño considerable, se realiza una poda en verde.

La elección de las ramas se realiza en base a su vitalidad, edad y situación en la cepa, con la finalidad de que las uvas crezcan y maduren separadas y aireadas.

A medida que se acerca la vendimia, se lleva a cabo otra tarea de la viña, es el deshojado. Consiste, por un lado, en eliminar las hojas que afectan a la maduración de las uvas y, por otro, las que pueden suponer un riesgo para su salud y su calidad.





La Vendimia





La elección de la fecha de vendimia es la tarea de la viña más importante.ara ello se tiene en cuenta la situación climatológica, el estado del cliclo de la vid y constantes análisis de la uva.



Feira do Viño do Ribeiro





La Feira do Viño do Ribeiro es una exaltación de los vinos y del trabajo en las viñas. Duvi afirmó que “he visto cambios en los últimos años a mejor”, y se trata de “un evento muy bien organizado y existe una profesionalidad de las bodegas”. En su intervención, resaltó que llega a la Feira do Viño en los últimos tiempos “mucha gente joven y los veo involucrados, que vienen a probar los vinos y a interesarse por el vino”.