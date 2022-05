El Centro Cultural Marcos Valcárcel acoge un acto institucional de apoyo y promoción de los vinos de la IXP Val do Miño-Ourense. Dentro de la Jornada y Túnel do Viño, se presentó el proyecto de cooperación “Dinamización y promoción de los vinos de las IXP de Vinos de Galicia” y se abordó la tradición histórica así como la situación y contexto de la IXP Val do Miño-Ourense, primera IXP vitícola de Galicia aprobada por la Comisión Europea en 2.001.





La gerente de Adercou -Asociación de Desenvolvemento Rural Comarca de Ourense-, Beatriz Martínez, señaló que es un “proyecto de cooperación de Grupos de Desenvolvemento Rural que nos unimos para poner en valor un producto territorial, que es el vino” y “es necesario apoyar estas iniciativas para poner en valor el rural”.





En este proyecto participan Bodegas como Vides Singulares y su socia, Maite Maestre, indicó que este evento es “necesario para darnos a conocer porque tenemos bodegas, proyectos, viñedos, lugares que pueden ser muy singulares y tenemos oportunidad de ofrecer cosas nuevas“.





Maite Maestre indicó que “vengo de elaborar vinos en Gredos en Avila y buscaba un proyecto para continuar y lo encontré en Ourense, en Val do Miño” y resaltó que es “fantástico descubrir nuevas ubicaciones y paisajes con un viñedo excepcional con variedades autóctonas”





En una entrevista en Cope Ourense, Maite Maestre resaltó que está en la “primera añada de 2020 y se cata ahora porque es nuestra primera vez en el mercado con vinos gallegos”.





“Tenemos una casa rectoral y una bodega antigua y una bodega nueva y en Galicia todavía te encuentras esto” destacó Maite Maestre en su proyecto vitivinícola en Coles





Por su parte, el socio de Bodegas Terras Mancas, situada en Trasalba, Jorge Pereira Chao, señaló que “estamos en zonas muy buenas para hacer vino” y recalcó que “hacemos un poco de ruido en el mercado para que la gente se mentalice de que hay más cosas que se pueden probar y llevamos nuestra pasión por Galicia y lugares de España”.