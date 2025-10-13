El 16º Salón del Automóvil de Ourense será un homenaje a su impulsor y referente de la automoción Ramón Seijas, fallecido hace unos meses
El Salón del Vehículo Nuevo será del 17 al 19 de octubre y el Salón del Vehículo de Ocasión del 22 al 24 de este mes con 15 concesionarios oficiales que ofrecen coches nuevos y de ocasión de 27 marcas
Ourense - Publicado el
1 min lectura
Los concesionarios oficiales de la provincia de Ourense pertenecientes a la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Ourense -ACAUTO- organizan junto a Expourense la próxima edición del Salón del Automóvil. La 16ª edición se celebrará en dos salones: el primero del 17 al 19 de octubre, Salón del Vehículo Nuevo; y el siguiente del 22 al 24 de octubre, el Salón del Vehículo de Ocasión.
Expourense ofrece así la oportunidad de aglutinar en un solo espacio las últimas novedades del sector con la presencia de 15 concesionarios oficiales que ofrecerán coches nuevos y de ocasión de 27 marcas.
En este caso, tendrá lugar un homenaje a Ramón Seijas, presidente de ACAUTO hasta su fallecimiento hace unos meses por ser el impulsor de este encuentro y referente de la automoción en Ourense.
