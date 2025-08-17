120 residentes desalojados hasta Vilamartín de Valdeorras por los incendios regresan a su residencia en A Rúa (Ourense)

120 residentes que fueron desalojados hasta Vilamartín de Valdeorras pudieron regresar a su residencia en el municipio de A Rúa. Según informó la Xunta de Galicia, también 25 personas evacuadas de la residencia de Chandrexa de Queixa -el lugar donde se desarrolla el fuego más devastador de la historia de Galicia- también se encuentran ya realojadas.