120 residentes desalojados hasta Vilamartín de Valdeorras por los incendios regresan a su residencia en A Rúa (Ourense)
25 personas evacuadas de la residencia de Chandrexa de Queixa, la zona cero de los incendios devastadores, ya se encuentran a día de hoy realojadas
Ourense - Publicado el
1 min lectura
120 residentes que fueron desalojados hasta Vilamartín de Valdeorras pudieron regresar a su residencia en el municipio de A Rúa. Según informó la Xunta de Galicia, también 25 personas evacuadas de la residencia de Chandrexa de Queixa -el lugar donde se desarrolla el fuego más devastador de la historia de Galicia- también se encuentran ya realojadas.
