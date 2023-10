A Xunta traslada ao Concello de Santiago a necesidade de mellora do transporte público urbano para facilitar o acceso ao Hospital Clínico e optimizar o aparcadoiro

O estudo de mobilidade acredita que só o 16 % da poboación de Santiago ten a menos de 300 metros unha parada do autobús urbano con conexión co hospital, polo que cómpre incrementar a cobertura dos servizos

A Xunta propón mellorar a oferta de transporte público para profesionais sanitarios, o que contribuiría á súa mobilidade e a desconxestionar o aparcadoiro, que ás 8 da mañá xa rexistra unha ocupación do 90 %

No ámbito do transporte interurbano, o Goberno galego xa habilitou liñas autobús desde as comarcas de Deza ou do Barbanza para que os profesionais sanitarios destas áreas teñan a opción do transporte público para ir aos hospitais de Santiago

Identifícase unha necesidade futura de 624 prazas de aparcamento en hora punta, unha vez mellorado o transporte público urbano, que será necesario habilitar na contorna do hospital

Normal 0 21 false false false ES JA AR–SA

Santiago de Compostela, 13 de outubro de 2023

A Xunta trasladou hoxe ao Concello de Santiago a necesidade de mellorar o sistema de transporte público urbano co fin de facilitar o acceso ao Hospital Clínico e optimizar o aparcadoiro.

Esta necesidade despréndese do ‘Estudo de mobilidade e aparcadoiro do Hospital Clínico de Santiago e do Hospital Provincial de Conxo’, abordado hoxe nunha reunión técnica entre o director da Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, xunto co xefe da Área de Deseño de Infraestruturas, Carlos Lefler, e os concelleiros de Mobilidade, Sustentabilidade Ambiental e Urbanismo do Concello de Santiago, Xan Duro, Xesús Domínguez e Iago Lestegás, respectivamente.

A análise elaborada pola Xunta permite dispoñer dun diagnóstico sobre o funcionamento do tráfico e a demanda de aparcadoiro na zona, tendo en conta as necesidades futuras, co obxectivo de planificar solucións eficaces a curto, medio e longo prazo.

O estudo pon de manifesto a importancia de optimizar o sistema do autobús urbano, de competencia municipal, axustando as liñas cara ao hospital e as paradas para aumentar a cobertura e reducir o emprego de vehículo particular.

O estudo apunta á necesidade de solucionar a baixa cobertura que presentan actualmente os servizos de transporte urbano con destino ao hospital, xa que só o 16 % da poboación de Santiago conta cunha parada de transporte urbano con conexión directa co hospital a menos de 300 metros da vivenda.

No marco desta aposta polo transporte público, a Xunta aposta por afondar no reforzo do transporte dirixido aos traballadores dos hospitais.

Esta opción, ademais de mellorar a comodidade e seguridade dos profesionais, contribuirá a unha maior fluidez no aparcadoiro, pois o estudo revela que ás 8 horas da mañá case o 90 % das prazas están xa ocupadas, presumiblemente, por persoal sanitario que se despraza ao centro de traballo en vehículo particular.

Cómpre lembrar que a Xunta xa está a activar novas liñas de autobús interurbano para favorecer os desprazamentos dos profesionais sanitarios da área cara aos hospitais de Santiago. Así, habilitouse unha expedición desde Lalín e Silleda e outra desde a comarca do Barbanza, facilitando aos traballadores destas comarcas de Deza e do Barbanza a conexión diaria cos centros hospitalarios.

O Goberno galego, sobre a base do estudo realizado, tamén propón a creación dunha nova zona de aparcadoiro no entorno do CHUS para os usuarios do complexo, co obxectivo de dar cobertura a unha necesidade futura de 624 prazas en horas punta, que se produce en torno ás 12 da mañá, considerando xa unha mellora no transporte público urbano.

Tamén resulta estratéxica a optimización futura do fluxo do tráfico na contorna do hospital, a través dunha reordenación viaria que evite os puntos de cruce para axilizar a circulación e minimizar a conxestión.

As propostas de actuación derivadas da análise realizada tamén inclúen a habilitación dunha vía de acceso libre de obstáculos para os vehículos de emerxencia, de xeito que as entradas e saídas do hospital sexan fluídas e eficientes.

No documento avógase por dotar a porta principal do hospital dun lugar de baixada dos vehículos ou kiss & ride , evitando estacionamentos no acceso que obstaculicen os movementos no complexo.

Ademais da mellora do transporte público, cabe recordar que a Xunta está a impulsar un itinerario para desprazarse a pé ou en bicicleta dun xeito cómodo e seguro entre O Milladoiro e Santiago, con paso polo Hospital Clínico.

Trátase dunha senda que conectará O Milladoiro, o Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, a estación intermodal e San Caetano: case 13 km que suporán un investimento autonómico de preto de 12 M? e cuxas obras comezarán este ano.

O traxecto de acceso ao Hospital Clínico desde este itinerario comezará no antigo túnel de Adif e finalizará na avenida da Liberdade, no barrio de Santa Marta, nas proximidades do centro hospitalario.

Estas medidas para a mellora da mobilidade na contorna do Hospital Clínico de Santiago

enmárcanse na ampliación do complexo que está a promover a Xunta, cun orzamento de preto de 95 M?, incluíndo o novo centro de protonterapia de Galicia.

O obxectivo é incrementar

a superficie do actual hospital en case un 30 %, posibilitando contar con 5 novas unidades de hospitalización e unha nova unidade de hematoloxía, sumando 208 camas máis e permitindo que as habitacións sexan dobres ou individuais.

O aumento de superficie permitirá, ademais, reforzar as urxencias pediátricas e reformar as de adultos, incorporar 7 novos quirófanos e terá incidencia directa noutras áreas como o laboratorio de microbioloxía, o hospital de día, a unidade de mama, área de endoscopias e consultas externas.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando