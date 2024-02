A Xunta sinala que as casas niño permiten levar atención de 0 a 3 a concellos do rural

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

O Corgo (Lugo), 16 de febreiro de 2024

O director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, visitou esta mañá as dúas primeiras casas niño que se puxeron en marcha en Galicia: a casa niño Kikí, situada no concello lucense de O Corgo, e a casa niño Pequerrechos, no concello ourensán de Leiro.

Durante as visitas sinalou que desde a súa creación no ano 2016, estes servizos permiten levar atención de 0 a 3 anos a concellos do rural, favorecendo deste xeito á igualdade de oportunidade entre territorios. O director xeral apuntou ademais que as casas niño ofrecen ás familias a oportunidade de conciliar no rural e que, deste xeito, atopen nestes concellos o lugar idóneo para desenvolver o seu proxecto de vida.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando