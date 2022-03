A Xunta resolve o concurso de ideas para a construción da nova sede do Imelga en Santiago

O xurado considerou que o arquitecto vigués Alfonso Carlos Penela presentou a mellor idea que servirá de base ao proxecto técnico, básico e de execución da obra

O proceso levouse a cabo no marco dun convenio asinado co Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) coa finalidade de obter un maior número de propostas para unha avaliación máis completa fomentando a participación do sector

Os orzamentos da Xunta reservan para este ano unha partida de 2,7M? dunha contía total de 4,7M? para a construción da sede central do Instituto de Medicina Legal de Galicia







