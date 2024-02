A Xunta publica no DOG a aprobación da transferencia a prol do concello de Nigrán da estrada provincial entre Panxón e o Monteferro

A transferencia inclúe a totalidade dos algo máis de 1,9 quilómetros da vía EP–2105

Co cambio de titularidade deste treito o Concello de Nigrán asume a responsabilidade da súa conservación e mantemento

Santiago de Compostela, 20 de febreiro de 2024

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade publicou hoxe no Diario Oficial de Galicia o decreto polo que se aproba o cambio de titularidade a prol do Concello de Nigrán da estrada provincial entre Panxón e O Monteferro.

No seguinte enlace ao DOG pódese ampliar a información relativa ao decreto: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2024/20240220/AnuncioG0533–130224–0001_gl.html

O Concello de Nigrán e a Deputación Provincial de Pontevedra asinaron un convenio no que se recollía a aceptación por parte da entidade municipal da transferencia da titularidade da EP–2105.

En concreto, transfírese a totalidade do treito de algo máis de 1,9 quilómetros de lonxitude da estrada EP–2105, comprendido entre o quilómetro 0 e o 1+922.

Esta transferencia tramítase de acordo co previsto na Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, que establece a súa aprobación por decreto da Xunta, a proposta da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, competente en materia de estradas, e logo do acordo entre as administracións implicadas.

Co cambio de titularidade, o Concello de Nigrán terá a competencia para actuar neste treito e asume a responsabilidade da súa conservación e mantemento.

O decreto producirá efectos a partir de mañá, tras a publicación no Diario Oficial de Galicia.





