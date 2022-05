O conselleiro de Sanidade en funcións, Julio García Comesaña, destaca o nivel de participación e de consenso do documento, o cal recibiu achegas dos eidos sanitario, social, político, científico, empresarial e de innovación

A conselleira do Mar en funcións, Rosa Quintana, aposta por educar dende as escolas en saúde sobre a base do consumo de produtos do mar e mellorar a cultura alimenticia de Galicia

Santiago de Compostela, 13 de maio de 2022.–

O conselleiro de Sanidade en funcións, Julio García Comesaña, sinalou que a Xunta promoverá un pacto autonómico no Parlamento de Galicia para desenvolver o Plan de Obesidade Zero 2022–2030. O titular da carteira sanitaria do Executivo galego participou hoxe, no Palacio de Congresos e Exposicións da capital de Galicia, xunto coa conselleira do Mar en funcións, Rosa Quintana, na presentación do Plan, que correu a cargo da directora xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade, Carmen Durán Parrondo.

Tal e como sinalou García Comesaña, o plan ten o obxectivo de reducir o sobrepeso nun 15% da poboación galega no 2030, isto é que 189.000 galegos deixen de ter sobrepeso ou obesidade. Trátase dun horizonte temporal con metas intermedias, avaliación e seguimento continuo das accións que se propoñen.

O titular da carteira sanitaria destacou o nivel de participación e de consenso do plan, que recibiu achegas dos eidos sanitario, social, político, científico, empresarial e de innovación. Ademais, deu as grazas a todas as persoas que contribuíron a que este Plan sexa unha realidade, como son as preto de 48.000 galegas e galegos que participaron na enquisa sobre a percepción da sociedade sobre o sobrepeso e a obesidade. Por tanto, participación e consenso foi sobre o que pilotou a fase de deseño do documento, remarcou o máximo responsable sanitario.

O Plan, que inclúe iniciativas a curto, medio e longo prazo, Sanidade o quere poñer en práctica, –dixo o conselleiro–, dende unha perspectiva positiva, reforzando os beneficios que ten o apostar por un estilo de vida saudable; e, para que estas prácticas se asenten na cidadanía, débese incidir na información, a formación e a modificación das contornas.

García Comesaña remarcou que a Consellería de Sanidade ten que ser a primeira promotora de saúde e, dende hai anos, está a poñer en marcha medidas para o fomento de hábitos de vida saudables, entre os que citou Praias sen Fume ou Xente con Vida, e tamén está a traballar na promoción da saúde na contorna laboral e no ámbito comunitario

Decisións máis saudables

Pola súa parte, a conselleira do Mar en funcións, Rosa Quintana, subliñou que o seu departamento contribúe ao desenvolvemento do Plan Obesidade Zero convertendo as contornas sociais en promotoras da saúde e capacitando aos consumidores para a toma de decisións máis saudables. Nesta liña, apostou por educar desde as escolas en saúde sobre a base do consumo de produtos do mar e mellorar a cultura alimenticia de Galicia.

Neste sentido, lembrou que a Consellería do Mar puxo en marcha hai máis dunha década as campañas O sabor da aventura está no mar –agora denominada Ti si que es un bo peixe–, destinada a fomentar o consumo de produtos da pesca e da acuicultura entre os escolares de 3 a 14 anos, e Ponlle as pilas ao teu bocata –desde 2020 Fai click ao teu bocata–, para promover o consumo das conservas de produtos do mar entre as nenas e nenos de 5 a 16 anos. Estas dúas iniciativas contribuíron a achegar os peixes e mariscos a arredor de 170.000 rapazas e rapaces galegos.

Rosa Quintana tamén destacou o labor desenvolvido coa acción Vai de peixe para difundir as bondades dos produtos do mar entre a xente nova. Esta campaña, iniciada en 2019 e que a Xunta relanzou a semana pasada, está dirixida ás mozas e mozos de 18 a 35 anos –os coñecidos como millennials– e céntrase nas redes sociais e nos medios dixitais. Neles distintos persoeiros públicos (influencers) mostran as características nutricionais dos produtos do mar, as ferramentas necesarias para poder diferencialos e facilítanlles receitas de fácil preparación así como consellos nutricionais para practicar bos hábitos alimenticios.

O Plan que hoxe presentou a directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, estrutúrase en tres eixos estratéxicos, e dentro de cada un defínense os obxectivos para alcanzar, que son un total de 11, e as accións a executar para a súa consecución, un total de 40. Respóndese, ademais, ao cumprimento das normativas e estratexias específicas para a prevención da obesidade e o sobrepeso, tanto a nivel nacional como europeo.

Esta iniciativa do Goberno galego baséase en tres premisas, que a contorna ten gran influencia sobre o comportamento, que unha persoa informada é a que toma decisións razoadas e que unha resposta óptima conleva o traballo conxunto e complementario de todos os axentes implicados.

Ademais, o Plan propón actuar promovendo os factores protectores fronte ao sobrepeso e a obesidade, a alimentación equilibrada, a actividade física regular e evitar o sedentarismo.

Sinalar que no acto de hoxe interviñeron, tamén, nunha mesa redonda moderada polo xerente de Axencia Galega de Coñecemento en Saúde (ACIS), Antonio Fernández–Campa, representantes doutros departamentos da Xunta directamente implicados no Plan, como o secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete, o secretario xeral técnico da Consellería de Educación, Manuel Vila; e a directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social, Cristina Pichel Toimil.

O secretario xeral para o Deporte destacou a importancia da “colaboración de todas as administracións para achar unha solución global ante o complexo problema da obesidade”. Neste sentido, enumerou algunhas das medidas levadas a cabo pola Secretaría Xeral para o Deporte que, ao abeiro do Plan Galicia Saudable ideado en 2011, desenvolve a plataforma DAFIS que recolle os datos antropométricos de 22.000 nenos e nenas para toda Galicia co obxectivo de poñelos en coñecemento dos pediatras e dos seus profesores de Educación Física.

Ademais, tamén destacou o programa ‘Adestra a túa saúde’, baixo o que se crearán 22 novas unidades de prescrición de exercicio dirixidas, principalmente, a maiores de 60 anos. “Os últimos estudos, realizados tamén man a man con DAFIS e Sanidade, móstrannos que, por unha banda, a prevalencia de obesidade aumentou no primeiro ano de pandemia, pero tamén que os nenos que fan deporte presentan un mellor estado de saúde. Polo tanto, parece evidente que a inactividade provoca obesidade e que a obesidade provoca a enfermidade”, salientou. Así, subliñou o plan de Obesidade Zero para Galicia como outro “fito necesario na loita do Goberno galego contra esta lacra”.





