A Xunta promove novas oportunidades de investimento entre Galicia e China

A conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, mantivo hoxe un encontro co socio fundador da empresa Hermanos Huang, Chenglong Huang, con que avaliou as posibilidades de investimento que ofrece Galicia.

Na xuntanza, Lorenzana puxo de manifesto o compromiso da Administración autonómica coa axilidade administrativa e coa redución de prazos e trámites burocráticos para facilitar a actividade empresarial e a implantación de novos proxectos. Nese contexto, expuxo as vantaxes que suporá para calquera proxecto con interese por instalar na comunidade contar cos servizos da Oficina Económica Galicia. Unha xanela única dependente do Instituto Económico de Galicia (Igape), con persoal especializado onde atopar asesoramento técnico, económico e administrativo.

Con respecto á redución dos tempos de tramitación, explicou que en Galicia daranse maiores garantías ás persoas promotoras ao fixarse un prazo máximo de tramitación dun ano desde a entrega da documentación técnica ata a súa aprobación; coa posibilidade de exixir responsabilidade patrimonial da Administración polos custos incorridos derivados de eventuais retrasos.

Apuntou, tamén, que as iniciativas que superen o investimento de 800.000 euros e que teñan incidencia no tecido industrial quedarán incluídas nun plan autonómico de impulso e aceleración de proxectos. Ademais, estenderase a figura dos Proxectos industriais estratéxicos a outros que, aínda que sexan de menor envergadura, teñan tamén un marcado carácter estratéxico desde un punto de vista de creación de emprego e mellora das cadeas de valor; concretamente, para os que superen os 2M? de investimento e 25 empregos entre directos e indirectos.

No que levamos de ano, de xaneiro a setembro, as exportacións galegas a China creceron un 10,5 por cento con respecto ao mesmo período do ano anterior.





