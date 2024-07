A Xunta presenta ao Goberno central a ferramenta EMI co fin de estendela a outras autonomías e casar oferta e demanda laboral con intelixencia artificial

González insistiu na aposta de Galicia por potenciar as oficinas de emprego públicas a través da innovación para atender as necesidades de empresas e traballadores e por trasladar as boas prácticas a outras rexións dentro da vontade de colaboración

Fixo fincapé na necesidade de que o Executivo estatal teña en conta ás comunidades autónomas para atender de xeito eficaz retos como o de axustar as políticas activas de emprego á realidade do mercado

Remarcou a aposta polo perfilado competencial de ata 70.000 persoas nun ano, o que facilitará a súa empregabilidade e abordar o problema de escaseza de man de obra

Neste liña, afondou no compromiso da Xunta polas microformacións para atender as necesidades das empresas galegas e favorecer a súa competitividade, ademais do impulso ao programa Retorna Cualifica Emprego

Tamén salientou que cuestións tan complexas como a reforma da duración da xornada laboral deben abordarse desde o Diálogo Social e non dende imposicións





