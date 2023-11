A Xunta pon en valor a gastronomía galega e o bo facer dos produtores na Feira de Santos de Monterroso

O conselleiro do Medio Rural, José González, o conselleiro do Mar, Alfonso Villares, e o delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias, asistiron á Feira de Santos, no concello lucense de Monterroso, unha cita declarada de interese turístico e cuxa orixe se remonta á Idade Media.

Ambos conselleiros puxeron en valor a importancia da gastronomía local e o bo facer dos produtores galegos, protagonistas do evento. A feira conta con centos de postos con vendedores de produtos agroalimentarios ou maquinaria agrícola. Nos arredores desta feira senlleira está hoxe a Oficina Móbil da Consellería do Medio Rural, prestando servizo aos veciños e facilitando trámites administrativos e técnicos.

