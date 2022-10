A Xunta pide ao Goberno central aumentar a colaboración no funcionamento do Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra

O vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes visitou hoxe o centro xunto ao secretario de Estado para o Deporte, José Manuel Franco, a quen tamén lle agradeceu o destino de fondos europeos a obras nestas instalacións

Diego Calvo avanzou as melloras de eficiencia enerxética previstas pola Xunta neste centro nos orzamentos de 2023 e incidiu na aposta do Goberno galego coas infraestruturas deportivas con máis de 18M? nas contas do próximo ano

No próximo ano, a Xunta continuará apostando polos centros de alto nivel e puxo en valor que só no CGTD supón unha achega de 4M? anuais en gastos de mantemento



O vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, visitou esta tarde o Centro Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD) de Pontevedra xunto ao secretario de Estado para o Deporte, José Manuel Franco, a quen solicitou que o Goberno galego aumente a colaboración no mantemento destas instalacións, que se sitúa actualmente nunha aportación do 3% do custo total.

Pola súa parte, canto ao ao esforzo orzamentario que supoñen para a Xunta os gastos de mantemento do CGTD achégase aos case 4 millóns de euros anuais, aos que se suman 5 millóns en obras e melloras levadas a cabo nos últimos anos.

Durante a visita, á que tamén acudiu o secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete, o vicepresidente segundo da Xunta puxo en valor a necesidade de seguir apostando por este centro atendendo ao nivel dos deportistas galegos acreditado cos seus bos resultados nas distintas competicións nacionais e internacionais. De feito, un terzo das medallas de España nos últimos Xogos Olímpicos corresponden a deportistas da comunidade.

Diego Calvo agradeceu a visita do representante do Estado e o anuncio de destinar fondos europeos a obras de eficiencia enerxética no centro. Destinaranse 2,3 millóns de euros de fondos europeos no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

As obras levaranse a cabo no CGTD e tamén nun dos seus edificios satélites, –o Campo de regatas David Cal, en Verducido– para as que Xunta reserva preto de 1 millón dos orzamentos de 2023 co obxectivo de dar os primeiros pasos xa o vindeiro ano, coa licitación do proxecto básico e de execución das obras.

No caso do CGTD, segundo a auditoría realizada, inclúense como medidas previstas a renovación do illamento das fachadas e a instalación de novas luminarias LED e sistemas de control autónomo na residencia, no instituto, nas oficinas e na piscina. Tamén se porá nova iluminación LED nas pistas de atletismo. A maiores, a residencia, o instituto e a piscina disporán de paneis fotovoltaicos. Prevese así un aforro enerxético superior ao 40% con respecto ao consumo actual.

O CGTD conta ademais con distintos edificios que funcionan como satélites: o Campo de Regatas David Cal en Verducido, o Centro Galego de Vela en Vilagarcía de Arousa e dous núcleos de adestramento deportivo especializado estreados este ano, o da Federación Galega de Surf en Nigrán e o do Kaiak Tudense, en Tui.

No caso do Campo de Regatas David Cal en Verducido, xestionado pola Federación Galega de Piragüismo, a Xunta colabora no seu financiamento cunha achega de 120.000 euros, tras o incremento do 5% no último exercicio. Ademais, o Goberno galego leva investidos máis de 10 millóns de euros desde a súa posta en funcionamento.

Diego Calvo apuntou que do CGTD saíron grandes nomes do noso deporte e máis de 20 olímpicos. Na actualidade 160 deportistas bolseiros de tecnificación e rendemento de 14 disciplinas “adestran nas instalacións para as grandes citas nacionais e internacionais”, engadiu. T

rátase de 75 mulleres e 85 homes que practican piragüismo, atletismo, bádminton, judo, karate, loita, natación, natación artística, slalom, remo, taekwondo, tríatlon, vela ou ximnasia.

Ademais, neste curso o centro é sede do equipo nacional masculino de canoa sub23 e do feminino de kaiak, que suman 18 deportistas dos que 13 son de Galicia.

O vicepresidente segundo tamén agradeceu o labor do persoal do CGTD, que facilita a convivencia nas instalacións dos deportistas de tecnificación e rendemento cos clubs, centro sociocomunitarios e escolas municipais da cidade, que poden facer uso de balde desta infraestrutura fomentando o deporte base.

A reserva de preto de 1 millón de euros para a mellora enerxética forma parte da aposta da Xunta en materia deportiva nos orzamentos de 2023, nos que se destinan tamén 18 millóns de euros para impulsar a construción de instalacións en Galicia. No marco do compromiso da Administración autonómica polo deporte de alto nivel destacan medidas como o Plan de Patrocinio de Equipos de Alta Competición, as axudas a Deportistas Galegos de Alto Nival (DGAN), ou a posta en macha de 6 núcleos de entrenamento deportivo especializado (NADE), entre eles os 2 vinculados ao CGTD.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando