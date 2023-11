A Xunta participa en catro proxectos europeos vencellados á transformación dixital da industria da Eurorrexión, economía circular e sector aeroespacial

A Axencia Galega de Innovación vén de captar estas novas iniciativas europeas dentro do programa de cooperación transfronteiriza Interreg España–Portugal 21–27, dotados cun orzamento de 5,5 millóns de euros

A Axencia Galega de Innovación (Gain) da Xunta de Galicia captou catro novos proxectos europeos dentro do programa de cooperación transfronteiriza Interreg España–Portugal (POCTEP) 2021–2027, que persegue promover o desenvolvemento e a cooperación transfronteiriza con fondos Feder ao longo da fronteira España–Portugal. Dotados cun orzamento de 5,5 millóns de euros, os proxectos están centrados na adaptación da industria auxiliar do naval á dixitalización dos estaleiros; a creación dunha rede aberta de laboratorios industriais para a transformación dixital e sustentable das empresa da Eurorrexión; contribuír á creación dun centro de Excelencia en Economía Circular; e xerar un ecosistema transfronteirizo de investigación no sector aeroespacial. Gain achega o 25% do orzamento correspondente á súa participación.

Liderado por Gain a través do CIS Tecnoloxía e Deseño, o proxecto abordará a adaptación das empresas auxiliares do naval aos novos requirimentos que implicará a implantación universal por parte dos estaleiros do Xemelgo Dixital nos procesos de deseño, construción, operación e mantemento.

Participan tamén no proxecto Aclunaga (Asociación Clúster do Naval Galego); a Universidade da Coruña, Catim (Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica), a Universidade Portucalense e as empresas Ibercisa Deck Machinery, Industrias Ferri e Electrorayma. O orzamento total do proxecto é de 1.386.666 euros para o período de x

O obxectivo principal deste proxecto é apoiar a innovación nas empresas industriais da Eurorrexión Galicia?Norte de Portugal para impulsar novas formas de produción e prestación de servizos que permitan avanzar cara a dixitalización e o desenvolvemento sustentable. Porase a disposición do tecido empresarial da Eurorrexión unha rede de laboratorios de procesos avanzados e un programa de apoio á innovación a través do que as empresas mellorarán as súas capacidades e testarán casos de uso para a implementación de solucións innovadoras en contornas preindustriais. O CTAG coordina un partenariado no que participan a Axencia Galega de Innovación a través do CIS Tecnoloxía e Deseño, a Associaçao CCG/ZGDV Centro de Computação Gráfica, a Universidade de Porto e a Universidade de Vigo.

No marco deste proxecto lanzaranse dúas chamadas a través das que se seleccionarán 30 empresas que participarán nun novidoso programa de capacitación e innovación consistente nun conxunto de servizos de orientación, capacitación e testeo en contorna preindustrial baseado en metodoloxías innovadoras como LEAN ou design thinking entre outras.

O orzamento total do proxecto é de 960.950,55 euros. A duración vai de setembro de 2023 a agosto de 2026.

Trátase dun proxecto que dá continuidade ao Valornature, a realizar entre xaneiro de 2023 e decembro de 2026, que contribuirá á creación dun Centro de Excelencia en Economía Circular que promova novas dinámicas de I+D+i para garantir a valorización dos recursos e residuos dispoñibles na rexión con potencial de aplicación en sectores diversos como a automoción, o aeronáutico, o naval, o téxtil, a alimentación, o mobiliario, a construción e a arquitectura. Son socios do proxecto PIEP Associaçao – Pólo de Inovaçao em Engenharia de Polímeros, Gain a través do CIS Tecnoloxía e Deseño, XERA (Axencia Galega da Industria Forestal) a través do CIS Madeira e o CTAG. O orzamento total do proxecto é de 1.120.319,15 euros.

O obxectivo do proxecto Aeroganp é xerar un ecosistema de transferencia e cooperación investigadora transfronteirizas no sector aeroespacial para a Eurorrexión Galicia–Norte de Portugal mediante a creación dunha rede de colaboración que fomente as capacidades de I+D+i no sector e a interrelación entre todos os seus axentes públicos e privados. No marco do proxecto identificarase e divulgaranse as capacidades do sector na Eurorrexión, implementarase un gran proxecto demostrador conxunto, aplicaranse as tecnoloxías deseñadas a través de proxectos pilotos mediante ensaios con empresas de base tecnolóxica e crearase unha rede transfronteiriza de fomento da I+D+i sectorial. Son socios do proxecto as Universidades de Vigo, A Coruña e Minho, o Instituto Tecnológico de Galicia, Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia–Norte de Portugal, Centre of Engineering and Product Development, o centro tecnolóxico Gradiant, o Consorcio Aeronáutico Galego, Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESCTEC) e Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e Gain. O orzamento total é de 1.999.681,87 euros.

Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando