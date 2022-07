A Xunta mellora a empregabilidade de 20 persoas de Vilanova de Arousa co obradoiro formativo laboral 'Vista Real VII'

O delegado territorial, Luis López, acompañado do alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, participou esta mañá no acto de clausura e entrega de diplomas desta iniciativa de emprego no Pazo de Vista Real

Este obradoiro, que prolongou a súa actividade durante os últimos nove meses grazas a un investimento de 347.000? da Xunta, centrou a súa formación nos módulos de Instalación e Mantemento de Zonas Verdes e Xestión de Redes de Voz e Datos

“Dende a Xunta ofertamos un programa de formación moderno, dual, orientado á xente sen traballo para outorgarlle máis posibilidades de inserción laboral no futuro e reforzar as infraestruturas e servizos públicos de todos”, explicou o representante autonómico









