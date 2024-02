A Xunta leva investidos nos últimos anos máis de 1,2 M€ en actuacións nas infraestruturas e servizos municipais do concello de Avión

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes en funcións, Diego Calvo, visitou a localidade para comprobar as actuacións feitas co obxectivo de mellorar a calidade na prestación dos servizos municipais

A través das liñas de axuda específicas para os concellos só en 2023 se distribuíron máis de 27,2 millóns de euros na execución de 600 proxectos

As subvencións da Xunta destinadas o ano pasado ao municipio de Avión inclúen reparacións na Casa do Concello e melloras de eficiencia enerxética no pavillón de deportes ou no centro integral de servizos sociais Alvetus



O vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes en funcións, Diego Calvo, acompañado da directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, visitou hoxe o concello de Avión para comprobar melloras realizadas o ano pasado a través das distintas liñas de apoio ao eido local. Este apoio forma parte dos máis de 1,2 millóns de euros investidos nos últimos anos no municipio que permitiron financiar proxectos a prol da calidade na prestación dos servizos municipais.

Por unha parte, visitaron a reforma realizada na casa consistorial co obxectivo de mellorar as dependencias municipais que son utilizadas a diario pola veciñanza. Así, a Xunta investiu case 35.000 euros nestes traballos ao abeiro da Orde de infraestruturas de uso público. Esta liña de axudas beneficiou o ano pasado a máis dun cento de entidades locais de menos de 30.000 habitantes como Avión e este ano xa se publicou a nova convocatoria mantendo o orzamento de 3,5 millóns de euros.

Por outra banda, a través do fondo adicional do Fondo de Cooperación Local actuouse na mellora da eficiencia enerxética do pavillón deportivo e do centro integral de servizos sociais Alvetus coa substitución das caldeiras existentes por outras novas de biomasa. Deste xeito, cunha dotación de case 114.000 euros contribuíuse a reducir as emisións cunha enerxía máis limpa, ao mesmo tempo que se reduciron custos. O apoio enmárcase na liña do fondo adicional do Fondo de Cooperación Local destinada á mellora da eficiencia enerxética dos edificios de titularidade municipal en concellos de menos de 15.000 habitantes.

Tamén mediante o fondo adicional do Fondo de Cooperación Local (FCL) pero doutra das liñas de axudas destinada á compra de maquinaria, equipamento ou vehículos para a prestación de servizos municipais, o concello de Avión recibiu 29.000 euros da Xunta para a adquisición dunha miniexcavadora que facilite o traballo dos operarios municipais do servizo de obras.

Diego Calvo destacou que as actuacións realizadas en Avión mostran a importancia das medidas de apoio da Xunta aos concellos, especialmente no caso dos de menor poboación e do rural, de maneira que se garanta o equilibrio territorial en toda a comunidade e que a cidadanía conte cos servizos necesarios con independencia do seu lugar de residencia.

A través destas convocatorias de axudas específicas, como a Orde de infraestruturas de uso público o Fondo de Compensación Ambiental ou as liñas do fondo adicional do Fondo de Cooperación Local, ao longo de 2023 distribuíronse en todo a comunidade máis de 27,2 millóns de euros para a execución de máis de 600 proxectos municipais como os visitados hoxe en Avión.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando