A Xunta inviste máis de 663.000 euros na rehabilitación integral do CPI Padrenda-Crespos

O delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, acompañado do alcalde, Manuel Pérez, desprazouse esta mañá ao CPI de Padrenda–Crespos para supervisar as obras, a piques de rematar, que se están a desenvolver no centro escolar e nas que a Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades inviste 663.123,54 euros na súa rehabilitación integral.