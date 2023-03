A Xunta investirá máis de 750.000 € na restauración da Concatedral de San Xiao e a igrexa das Dores

Trátase da primeira actuación do Plan Catedrais da Consellería neste templo, que consistirá na limpeza de superficies da torre, encintado e selado de xuntas así como a consolidación e reposición do capitel, entre outras

En virtude desta colaboración, tamén se actuará nas fachadas, na sancristía e no interior da nave da igrexa das Dores

“No seu conxunto serán máis de 755.000 ? para reforzar o rico patrimonio cultural de Ferrol cunha aposta firme pola súa conservación”, explica Román Rodríguez

Ferrol, 28 de marzo de 2023

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, acompañado pola delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, asinou hoxe un protocolo de colaboración co bispo da Diocese de Mondoñedo–Ferrol, Fernando García Cadiñanos, co que a Xunta iniciará os traballos previstos no Plan Catedrais para a Concatedral de San Xiao. Realizaranse tamén distintas melloras na igrexa das Dores. En conxunto, o investimento supera os 750.000 euros.

O titular de Cultura, salientou que con estas accións “a Xunta consolida a súa aposta por seguir reforzando o rico patrimonio cultural de Ferrol e fai que o Plan Catedrais chegue tamén a esta cidade grazas a esta folla de ruta coa que pon a punto as catedrais e concatedrais galegas con vistas ao Xacobeo 2027”. Neste sentido, destacou que neste templo se procederá á restauración da Torre Norte coa limpeza de superficies, encintado e selado de xuntas ou a consolidación superficial dos elementos de cantaría danada da fábrica de pedra da torre.

Ademais, procederase á recolocación do vástago sobre o que se sustenta a bola, catavento, cruz e pararraios que foi retirado polo perigo de caída e a restauración, consolidación e reposición do capitel, incluíndo os traballos de desmontaxe e nova montaxe do mesmo. Para estes traballos está prevista unha achega superior aos 422.000 ?.

Pola súa banda, o protocolo de colaboración asinado hoxe tamén suporá melloras na igrexa de Nosa Señora das Dores. En concreto, actuarase nas fachadas, na sancristía e no interior da nave. Deste xeito, procederase á limpeza e restauración das fábricas de pedra e remates das torres, incorporación de ventilación na carpintería existente na nave, pintura, eliminación de cableado e pararraios, de ser necesario. Na sancristía substituirase a carpintería exterior, entre outros aspectos. Tamén está previsto mellorar a instalación eléctrica e de alumeado completa. Neste caso, o investimento previsto será superior a 335.000 euros.

Como engadiu o titular de Cultura da Xunta, estas actuacións dan continuidade e reforzan ao traballo emprendido polo Goberno autonómico na posta en valor do patrimonio cultural de Ferrol. En concreto, con estas novas actuacións previstas na igrexa de Nosa Señora das Dores –especialmente simbólico para a cidade pola súa vinculación coa celebración da Semana Santa ferrolá, declarada de Interese Turístico Internacional– o investimento da Xunta no templo supera xa o medio millón de euros, xa que se destinaron con anterioridade máis de 250.000 euros para a rehabilitación deste templo. Na cidade, entre outras actuacións tamén se contribuíu recentemente á restauración do paso de palio da Virxe da Amargura e da Piedade da Confraría de Dores e a Xunta tamén impulsou nos últimos anos a restauración do Santuario de Nosa Señora das Angustias, cun investimento superior aos 114.000 euros.





