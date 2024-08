A Xunta iniciará mañá as obras de acondicionamento do firme na autoestrada A Coruña- Carballo, que suporán un investimento de 400.000€

Estas actuacións, que executa a concesionaria da autoestrada, teñen como obxectivo garantir a durabilidade dos pavimentos, contribuíndo ao reforzo da seguridade viaria

Acometerase a rehabilitación da capa de rodaxe, co estendido de mestura bituminosa en quente, e procederase ao selado de fisuras nos puntos deteriorados

Os traballos, que se desenvolverán durante 4 semanas, realizaranse no horario comprendido entre as 7 e as 22 horas, agás o venres, que será de 7 a 13 horas

A execución destas obras fará necesarios cortes puntuais de carrís, que estarán debidamente sinalizados





