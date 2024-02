A Xunta informa de que aínda se poden presentar solicitudes ao programa Renova o teu vehículo

O director xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, Pablo Fernández Vila, estivo hoxe en Corgal Automóviles ? concesionario KIA na Coruña, un dos establecementos adheridos

A Coruña, 1 de febreiro de 2024

O director xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, Pablo Fernández Vila, estivo esta tarde en Corgal Automóviles ? concesionario KIA na Coruña, un dos 67 establecementos adheridos ao programa Renova o teu vehículo.

Tal e como informou o director, o prazo de presentación de solicitudes continúa aberto ata o 30 de setembro ou ata que se esgote o crédito. Neste sentido explicou que aínda se poden pedir estes apoios.

Este programa está dirixido tanto a particulares coa súa residencia habitual en Galicia ?que poderán adquirir un único vehículo? como autónomos e empresas con domicilio social ou centro de traballo na Comunidade, que poderán mercar un máximo de 10 unidades. A convocatoria inclúe a adquisición de vehículos novos ?turismos e furgonetas? cun custo inferior ou igual a 42.000 euros –cantidade que ascende a 47.000 euros no caso de vehículos eléctricos con autonomía maior a 30 quilómetros en modo eléctrico–. É requisito imprescindible que o adquirinte titular do novo vehículo acredite a baixa definitiva en circulación dun vehículo a achatarrar de polo menos 10 anos no caso dos turismos e de cinco no das furgonetas.

As axudas, de concorrencia non competitiva e que se tramitarán a través das entidades colaboradoras, oscilan entre os 3.000 e os 4.000 euros segundo o tipo de vehículo, dos cales a Xunta achega 2.000 e 3.000, respectivamente e o concesionario 1.000. A cantidade increméntase nun 20 % para as familias numerosas, polo que os apoios poden acadar os 3.400 e 4.600 euros.





