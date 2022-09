A Xunta informa en Padrón das novas axudas Xempre Emprendemento de ata 30.000 € para apoiar investimentos de pemes, autónomos e entidades de economía social

A directora xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego, Margarita Ardao, participou hoxe na presentación do coworking emprendemento sustentable de proxectos culturais e artísticos no rural da Fundación Paideia Galicia

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe os novos apoios de Promoción do Emprego e Igualdade que contan cun orzamento de 2,8 M? e están dirixidos ás iniciativas empresariais cunha actividade iniciada a partir do 1 de xaneiro de 2020

As achegas permitirán financiar, entre outros, gastos derivados da adquisición de equipamentos informáticos, mobiliario, reforma de locais ou de eficiencia enerxética realizados desde o 1 de xaneiro de 2022 ata a data de curso da solicitude

Ardao puxo en valor a Rede de Polos de Emprendemento e Apoio ao Emprego que suporá o despregue de 12 centros distribuídos por toda Galicia para avaliar as potencialidades de negocio vinculadas aos territorios onde se radican

A directora xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego, Margarita Ardao, informou hoxe en Padrón –na presentación do coworking emprendemento sustentable de proxectos culturais e artísticos no rural da Fundación Paideia Galicia– do novo programa de axudas da Xunta Xempre Emprendemento para apoiar con ata 30.000 euros investimentos realizados por pemes, autónomos e entidades de economía social (sociedades cooperativas e laborais).

A iniciativa, que se publica hoxe no Diario Oficial de Galicia (

asumidos polas iniciativas empresariais máis recentes e contribuír, deste xeito, a mellorar a súa competitividade. Para iso, a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade investirá 2,8 millóns de euros. Os apoios poderán solicitarse desde o martes 4 de outubro e ata o próximo 4 de novembro.

Poderán optar as iniciativas empresariais que teñan iniciada a súa actividade desde o 1 de xaneiro de 2020 (ou máis tarde) e permanezan en activo e outorgaranse axudas para financiar investimentos realizados polas entidades entre o 1 de xaneiro de 2022 ata a data da solicitude. Cubriranse investimentos xa realizados (debidamente xustificados mediante factura) en equipamento informático, melloras da eficiencia enerxética, adquisición de mobiliario, reforma e/ou habilitación de locais ou adquisición de equipos de segunda man para o negocio, entre outros.

Os pagamentos variarán en función da intensidade do investimento realizado. Irán así dun mínimo de 3.000 euros para o mínimo investimento financiable (de 5.000 euros) ata os 30.000 euros para a máxima (100.000 euros).

En palabras de Ardao, este novo programa busca impulsar a actividade empresarial en Galicia. “Queremos favorecer a iniciativa empresarial no territorio e as políticas de apoio aos traballadores autónomos e á economía social”, apuntou.

Para acadar este reto, a Xunta tamén ten en marcha a Rede de Polos de Emprendemento e Apoio ao Emprego, que suporá o despregue de 12 centros distribuídos por toda a comunidade para avaliar as potencialidades de negocio vinculadas aos territorios onde se radican. Co polo de Verín (Ourense Centro e Sur) e de Silleda (Pontevedra Norte e Rías Baixas) xa en marcha –e o de Coristanco (Costa da Morte) a piques do seu estreo–, a Xunta de Galicia iniciou, segundo Ardado, xa unha nova forma de emprender, baseada no acompañamento ás persoas que queren desenvolver unha idea de negocio.

A Rede de Polos de Emprendemento e Apoio ao Emprego de Galicia forma parte da nova estratexia de Emprego da Xunta de Galicia, Xempre Contigo.





