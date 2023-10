A Xunta incide no traballo coa poboación moza para avanzar na igualdade nunhas xornadas organizadas pola Anpa do Ceip Frei Luis de Granada de Sarria

A secretaria xeral da Igualdade, Sandra Vázquez, participou hoxe nas Xornadas de sensibilización familiar sobre a igualdade desde unha perspectiva socio–educativa, organizadas pola Asociación de Nais e Pais (Anpa) do Ceip Frei Luis de Granada.

A xornada, apoiada pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, enmárcase no programa que o centro desenvolve baixo o título Convivindo na igualdade e que vai dirixido al alumnado das etapas de infantil, primaria e educación secundaria, así como ao conxunto da comunidade educativa, familias e ámbito do deporte. A secretaria xeral da igualdade puxo en valor o firme compromiso da Xunta de Galicia de traballar coa poboación moza na sensibilización contra todo tipo de violencias e a favor da igualdade de oportunidades, como único camiño para o cambio cultural que precisa a sociedade.





