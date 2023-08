A Xunta impulsa este verán tres actuacións en centros educativos de Bergantiños-Costa da Morte para mellorar a accesibilidade

Trenor supervisou as obras de instalación dun ascensor que se están a executar no IES Eduardo Pondal

O delegado da Xunta explicou que a Xunta está a investir máis de 200.000 euros, colocando tamén ascensores no CEIP de Bormoio–Agualada en Coristanco e no CEIP O Areal de Camariñas



O delegado da Xunta, Gonzalo Trenor, acompañado polo alcalde Ponteceso, José Manuel Mato,

supervisou esta mañá as obras que se están a levar a cabo de instalación dun ascensor no IES Eduardo Pondal que contan cun orzamento de máis de 70.000 euros.

Trenor recalcou que

o Goberno Galego está a investir máis de 200.000 euros na mellora da accesibilidade de centros educativos da zona colocando tamén ascensores no CEIP de Bormoio–Agualada en Coristanco e no CEIP O Areal de Camariñas

“Estes investimentos son un exemplo do compromiso da Xunta cunha educación pública de calidade que inclúe a mellora das instalacións coa fin de garantir que os escolares dispoñan duns espazos confortables, seguros e accesibles nos que desenvolver a súa aprendizaxe”, recalcou o delegado.

As obras de accesibilidade permiten avanzar nestes centros no Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, a folla de ruta do Goberno galego para impulsar centros educativos máis sostibles e innovadores.

Estas intervencións súmanse ás que o Goberno galego está executando en toda a comarca. Concretamente, a Xunta de Galicia está a investir case 2 millóns de euros en 26 actuacións que inclúen sete grandes obras en Cabana de Bergantiños, Camariñas, Carballo e Ponteceso, a instalación de placas fotovoltaicas en centros educativos de Carballo e Cee e 17 obras menores en 13 colexios e institutos da comarca de Bergantiños–Costa da Morte.





