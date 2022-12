A Xunta financia con 11,4 M€ a contratación de 102 novos investigadores predoutorais que se incorporan ás universidades galegas e a organismos públicos de I+D+i

O Diario Oficial de Galicia publica a lista de seleccionados, que recibirán un importe de ata 112.000? por investigador para todo o período, 30.000? máis que na convocatoria anterior



Tamén se amplía ata catro anos o período do contrato fronte aos tres actuais e dáse a oportunidade de que un investigador predoutoral poida acceder a un contrato de capacitación posdoutoral no seu ultimo ano de bolsa



A día de hoxe hai arredor de 300 predoutorais realizando os seus traballos de investigación en Galicia grazas a esta liña de apoio do Goberno galego



A Xunta de Galicia financia os contrato dun total de 102 novos investigadores predoutorais para levar a cabo o seu labor científico nas tres universidades públicas do Sistema Universitario de Galicia (SUG), nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do sistema galego de I+D+i, con contratos de ata catro anos de duración que inclúen estadías de ata tres meses no estranxeiro.

Diario Oficial de Galicia

publica o listado dos investigadores seleccionados ao abeiro do programa de apoio predoutoral, de formación inicial de científicos, que o Goberno galego dota cunha partida orzamentaria de 11,4M? (fronte aos 8,2M? da anterior convocatoria).

Nesta convocatoria de 2022 q ue agora se resolve a Xunta de Galicia introduciu unha serie de melloras como o incremento dun 38,3% nas axudas que vai recibir cada investigador

ata un máximo de 112.000? por todo o período fronte aos 81.000? da última convocatoria.

A maiores engádese un complemento de estadía no estranxeiro que pode acadar os 6.000 euros de máximo, xa que varía en función da zona de destino. Deste xeito, se o científico escolle Portugal ou Andorra recibirá 2.000 euros; se realiza a súa estancia en Europa (salvo os dous países anteriores), África ou América (agás Estados Unidos e Canadá) terá á súa disposición 4.000 euros; e se o destino é Estados Unidos, Canadá, Asia ou Oceanía, a achega será de 6.000 euros.

O obxectivo deste programa que se vén desenvolvendo desde o ano 2012 é a formación do persoal investigador desde etapas iniciais (preparación da tese doutoral), co obxecto de que, mediante procesos formativos estables, adquirir as habilidades propias do persoal investigador. A día de hoxe hai arredor de 300 predoutorais realizando os seus traballos de investigación en Galicia grazas a esta liña de apoio da Xunta de Galicia

