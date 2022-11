A Xunta e a Federación Galega de Bandas de Música populares recuperan o seu certame para unha 15ª edición que reunirá en Celanova uns 400 músicos

O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, interveu na presentación do evento, que se celebrará o 3 e o 4 de decembro no Auditorio Municipal Ilduara coa participación de oito formacións



O Goberno galego destina 120.000 euros á promoción da música bandística a través do convenio anual coa Federación, que inclúe outras accións como o XV Concurso Galego de Composición, o Festival de Bandas Infantís e Xuvenís ou a viaxe da Banda Sinfónica Galega ao WMC Young Generation dos Países Baixos





Arredor de 400 músicos de oito formacións galegas daranse cita na fin de semana do 3 e 4 de decembro no Auditorio Municipal Ilduara de Celanova con motivo do XV Certame Galego de Bandas, organizado pola Federación Galega de Bandas de Música Populares e a Xunta no marco da súa colaboración anual. Esta cooperación materialízase nun convenio a través do que a Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades achega 120.000 euros para diferentes accións encamiñadas á promoción da música bandística.

O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, participou este mediodía en Ourense na presentación desta 15ª edición do evento, coa que se recupera a súa celebración despois de que en 2021 tivera que ser suspendido pola pandemia e fora substituído polo ciclo O país das bandas con máis de 90 concertos por toda Galicia.

O representante da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades celebrou a volta deste certame co que “a Xunta de Galicia, a través de Axencia Galega de Industrias Culturais, reforza o compromiso con entidades culturais que teñen a magnitude e dimensión das bandas de música populares, cuxo importante labor vertebra culturalmente o territoria e propicia a transmisión interxeracional de coñecementos e de respecto polo propio”. Ademais, respecto ao Concurso Galego de Composición, Valentín García resaltou que “favorece a aparición de novas creacións culturais que enriquecen o repertorio musical feito desde Galicia para que por medios dos nosos creadores máis novos nos escoiten no mundo enteiro”.

O Auditorio Ilduara estréase como escenario deste certame, no que se darán cita oito agrupacións, incluída a Banda Xuvenil de Celanova. Participarán tamén a Banda de Música Municipal de Caldas de Reis, a Banda de Música Santádega (Coles), a Banda de Música de Lourenzá, a Agrupación Musical da Limia e a súa sección infantil Chikiband, a Banda de Música Infantil de Rubiós e a Banda Xuvenil da Escola de Música de Silleda. Cada unha das formacións comezará a súa actuación cun pasodobre de presentación, tras o que interpretarán unha obra proposta polo comité organizador e outra de libre elección.

O xurado avaliará estas actuacións de acordo con aspectos relacionados coa técnica, a sonoridade, a interpretación, a presenza en escena e a conexión co director. De acordo coa súa puntuación, entregaranse oito premios, cunha dotación conxunta de máis de 6000 euros, aos que se suman os galardóns á mellor interpretación dunha peza de autoría galega, ao mellor director do certame e o honorífico a unha traxectoria persoal e/ou profesional de apoio ao labor das bandas de música populares.

No transcurso da xornada de clausura daranse a coñecer, así mesmo, as pezas e autores premiados nas cinco categorías do XV Concurso Galego de Composición. Neste caso, o obxectivo é fomentar e estimular a composición musical como parte fundamental do patrimonio cultural galego, ademais de cubrir a escaseza de repertorio de autoría galega para ser interpretado especificamente por bandas de música.

Tanto o Certame de Bandas como o Concurso de Composición son parte das accións impulsadas pola Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades a través da súa colaboración coa Federación Galega de Bandas de Música Populares. Ao seu abeiro, o pasado mes de xullo tivo lugar na Cidade da Cultura de Galicia, en Santiago de Compostela, o V Festival de Bandas Infantís e Xuvenís, que congregou arredor de 600 rapaces e rapazas de 12 agrupacións.

Tamén en xullo, a Xunta apoiou a participación da Banda Sinfónica Galega no 19º WMC (World Music Contest) Young Generation de Kerkrade (Países Baixos), recoñecido internacionalmente como o meirande festival de bandas sinfónicas a nivel mundial. A formación galega foi convidada oficialmente pola organización do certame, que cada ano reúne máis de 20.000 músicos dunhas 250 agrupacións.





