A Xunta explica o proxecto da Rolda Leste aos veciños e veciñas dos barrios de Castelo e Montirón

O delegado de Lugo, Javier Arias, subliña que mellorará as comunicacións da zona sur da cidade, á vez que eliminará tráfico da estrada do paseo do Rato

Lugo, 11 de marzo de 2023

O delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias, e o xefe do Servizo provincial da Axencia Galega de Infraestruturas, Gerardo Pallares, mantiveron hoxe senllas xuntanzas con veciños e veciñas de Castelo e Montirón co fin de explicarlles de primeira man o proxecto da Rolda Leste.

Arias subliñou que ambos barrios serán beneficiados por esta nova vía de comunicación, que conta cun investimento de 19,6M?. Mellorará as conexión da cidade de Lugo polo sur, tanto para o hospital como para o Campus Universitario, Augas Férreas, San Fiz, e mesmo cara ás áreas empresariais das Gándaras e O Ceao, ademais do centro comercial.

Ademais, absorberá tráfico de rúas urbanas e da estrada paralela ao paseo do Rato, eliminando ruídos e emisións contaminantes, o que suporá unha gran mellora para esta zona de esparexemento da cidade.





