A Xunta enxalza o labor das entidades galegas no Uruguai a prol da nosa lingua e da nosa cultura

José González puxo de relevo o compromiso do Goberno autonómico coa comunidade galega neste país, “traballando incansablemente para apoiar as nosas entidades e preservar as nosas tradicións”

O conselleiro tamén visitou a exposición Viaxeiros, mariñeiros e emigrantes, onde destacou as contribucións dos galegos na diáspora; e asistiu ao Festival de grupos culturais do Centro Galego de Montevideo





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando