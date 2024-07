A Xunta enxalza os emigrantes como os mellores embaixadores de Galicia no mundo

Coincidindo co Día de Galicia, José González asistirá ao acto do 45º aniversario do Centro Galicia de Bos Aires, unha entidade que conta con máis de 9.000 socias e socios

Neste evento gardarase un minuto de silencio en memoria das vítimas do palangreiro Argos Georgia, afundido en augas arxentinas

Nos próximos días, o titular de Emprego, Comercio e Emigración manterá diferentes encontros institucionais con galegos residentes na Arxentina e no Uruguai para seguir estreitando lazos coa comunidade galega do exterior





