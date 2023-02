A Xunta duplica o número de centros educativos galegos que desenvolven programas de integración das familias na actividade da biblioteca escolar

O programa da Consellería de Educación está dotado cun orzamento total de 149.000 ?, un 20 % máis ca o ano anterior

A iniciativa ‘Lectura e Familias’ enmárcase do Plan LÍA e ten como obxectivo axudar aos pais a impulsar o hábito lector nos seus fillos

Un total de 94 centros educativos de toda Galicia, o dobre ca no curso anterior, desenvolven programas de integración das familias na actividade da biblioteca escolar ao longo do curso 2022/2023 a través da iniciativa Lectura e Familias, impulsada pola Xunta a través do Plan LÍA (Lectura, Información e Aprendizaxe). A Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades resolveu esta convocatoria incorporando á mesma 50 novos centros públicos e aceptando a continuidade doutros 44, unha vez valorada a memoria de actividades do curso anterior. Todos os centros participantes están integrados no Plan de Mellora Bibliotecas Escolares (PLAMBE).

O obxectivo desta iniciativa é estimular o deseño e desenvolvemento de iniciativas que favorezan a participación das familias en actividades da biblioteca escolar, destinadas ao conxunto da comunidade educativa ou especificamente pensadas para a formación e a participación destas familias en experiencias de lectura e de traballo coa información e medios de comunicación. Deste xeito, poderán intervir con mellores recursos e eficacia na formación dos seus fillos como lectores e usuarios de información.

O programa está dotado cun orzamento total de 149.000 ?, un 20 % máis ca o ano anterior. Os colexios e institutos de nova incorporación recibe unha achega de 2.500 para sufragar os gastos da adquisición de materiais necesarios para o desenvolvemento das actividades previstas así como para a realización de obradoiros de formación, ciclos de conferencias ou outras experiencias deseñadas e vinculadas ao programa. No caso dos de continuación cada un dos centros percibe 545 ?, que se destinarán á realización das devanditas actividades.

A relación de centros de nova incorporación é a seguinte:

Malpica de Bergantiños

CEIP Plurilingüe As Solanas – Nicolás Gutiérrez Campo

CEIP Plurilingüe Santa Mariña

A relación de completa de centros participantes pode consultarse no Portal Educativo





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando