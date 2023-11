A Xunta destaca a oportunidade que poden supoñer os mercados de servizos ecosistémicos para o sector forestal na asemblea xeral de PEFC España

O director da Axencia Galega da Industria Forestal, Jacobo Aboal, participou na Asemblea Xeral de PEFC España, celebrada en Madrid, e na que estivo acompañado por representantes doutras comunidades autónomas

A Xunta, dentro da súa aposta polo sector forestal, garantirá que ata un 20% das novas construcións promovidas polo goberno autonómico contarán con madeira na súa estrutura



Normal 0 21 false false false

Madrid, 23 de novembro de 2023

O director da Axencia Galega da Industria Forestal, Jacobo Aboal, participou hoxe na Asemblea Xeral de PEFC España que se celebrou en Madrid e na que puxo de relevo a oportunidade que poden supoñer os mercados de servizos ecosistémicos para o sector forestal galego.

Jacobo Aboal, que formou parte dun foro con representantes doutras comunidades autónomas, falou da importancia dos servizos ecosistémicos que proveen aos bosques, como son o carbono, a biodiversidade, a auga, o solo e incluso a función dos axentes polinizadores. O director da Axencia recalcou que poden ser unha oportunidade ante o cambio climático.

Por outra banda, comentou que isto está a supor a apertura de mercados onde estes servizos terán un prezo e aquelas entidades ou empresas que desenvolven actividades que supoñen a súa merma, deberán compensar dita acción mediante a compra aos titulares dos bosques. A adicionalidade será a base dos mecanismos do mercado e o valor, explicou, sobre a ganancia que se produza cando se fagan actuacións máis aló da xestión habitual.

A Xunta reforza o seu compromiso co sector forestal galego e por iso, no 2024, reforzará a introdución da madeira estrutural nas novas edificacións promovidas pola administración autonómica, que irá incrementando a porcentaxe da súa presenza de xeito gradual, ata un 20% do total. Esta iniciativa complétase coa recente publicación da

Guía para o fomento da madeira na contratación pública de edificacións sustentables.

Seguindo esta liña, pero dentro do eido privado, no próximo ano haberá unha nova convocatoria de axudas de mínimo 2 millóns de euros

para a realización de proxectos e obras de empresas e particulares que empreguen produtos de madeira na súa estrutura.

Ademais, a Consellería do Medio Rural, a través da Axencia Galega da Industria Forestal, seguirá a traballar no vindeiro a prol do sector forestal. No orzamentos do 2024, contémplase unha partida de 11 millóns de euros para investimentos en tecnoloxías forestais.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando