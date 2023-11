A Xunta denuncia que a proposta de ABAU para este curso agrava as desigualdades entre comunidades e esixe un marco común homologado que garanta a equidade no acceso á universidade

A Consellería de Educación presenta un paquete de alegacións ao proxecto de orde ministerial encamiñadas a corrixir esta deriva

Advirte de que a nova proposta supón unha ruptura total co modelo precedente, pese a que o Ministerio se comprometeu a que os cambios foran os mínimos

Esixe que se recuperen as matrices e especificacións das probas de acordo aos currículos actuais, concretando as competencias e os criterios de avaliación

Demanda pautas para todas as novas materias das que non existen guías precedentes que poidan servir de referencia



A Xunta de Galicia denuncia que a última proposta de Abau que o Goberno do Estado quere aplicar este curso afonda aínda máis nas desigualdades que xa existen entre comunidades autónomas no acceso á Universidade, polo que esixe un marco común homologado que garanta a equidade para todos os estudantes.

Para ilo, acaba de presentar un conxunto de alegacións ao proxecto de orde ministerial encamiñadas a corrixir esta deriva que abre a porta a maiores diferenzas entre as probas que se elaboran desde os diferentes territorios, tanto a nivel de contidos como de grao de dificultade.

Isto, segundo se recolle no texto das alegacións, agravará aínda máis a consecución do obxectivo de garantir a equidade, a igualdade de oportunidades e unha xusta concorrencia competitiva no contexto de distrito único de acceso á universidade, como vén reclamando Galicia desde hai anos.

Pese ao anuncio do Goberno do Estado de habilitar un modelo de transición con cambios mínimos respecto ao modelo vixente para adaptarse á nova Lei educativa e ao currículo de Bacharelato, a Xunta expón que o proxecto de orde ministerial supón unha ruptura total co modelo vixente ata o de agora e bota abaixo o compromiso do Estado de que os cambios foran mínimos neste período de transición.

Un dos eidos nos que se fai máis fincapé é na falta de matrices de especificacións dos temarios das distintas materias, que o Ministerio non fixa. Estas matrices, alega a Consellería, “son un elemento clave nas características e no deseño das probas”, tal e como establece o real decreto de 2016, que sigue vixente. Neste senso, a Consellería de Educación reclama que neste proxecto ministerial se recuperen as definicións das matrices de acordo cos actuais currículos, sinalando as competencias específicas, os criterios de avaliación e os saberes básicos.

Tamén se advirte do agravante de que hai materias novas das que non existen guías precedentes que poidan servir de referencia, como é o caso das de modalidade como Debuxo Artístico II, Análise Musical e Ciencias Xerais, para as que se carece de referencias anteriores a este curso académico.

A isto súmanse outras materias que cambian de natureza como o caso de Historia de Filosofía, que cambia de materia optativa a materia común para todo o alumnado; Artes Escénicas II, que cambia de optativa a materia de modalidade,; e outras optativas con cambios importantes nos seus currículos como Empresa e Modelo de negocio, Xeoloxía e Ciencias Ambientais ou Fundamentos Artísticos, ao que se engaden toda unha serie de materias optativas que comezaron no presente curso e das que non se ten ningunha referencia.

Neste contexto, a Xunta denuncia o abandono de funcións do Ministerio ante estas probas, que aboca a unha absoluta incerteza e indefensión tanto ao profesorado como aos alumnos implicados no proceso.





