A Xunta convocará un concurso de ideas para o desenvolvemento do entorno do Pazo de Dona Urraca

Coa compra hoxe do edificio número 19 da Rúa Miño, a Administración autonómica completa a mazá da Unidade de Intervención 8 na que se sitúa o Pazo de Dona Urraca, e inicia as actuacións para abordar o desenvolvemento urbanístico deste espazo a través dun Plan Especial

A Xunta convocará un concurso de ideas para a redacción conxunta do plan especial, que ordenará o espazo, así como dos proxectos de rehabilitación, obra nova e urbanización previstos no espazo

Ao Concello de Lugo corresponderalle expropiar as edificacións e parcelas que se inclúen no Plan Especial e que non son de titularidade do IGVS

A Xunta leva rehabilitados 40 edificios no barrio da Tinería, que permitiron poñer á disposición da cidadanía 96 vivendas destinadas a alugueiro social





