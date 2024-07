A Xunta convoca os Premios Artesanía de Galicia 2024 nos que incrementa a súa aposta pola formación dos novos talentos

O Diario Oficial de Galicia publica hoxe as bases da convocatoria das tres categorías que conforman estes galardóns e que son o Premio Artesanía de Galicia para unha obra ou colección, Premio Traxectoria para un artesán de sólida traxectoria no sector e as tres Bolsas Eloy Gesto destinadas á formación de novos talentos

Na edición deste ano increméntase a dotación orzamentaria ata os 21.000 euros e o número de Bolsas Eloy Gesto, co obxectivo de apoiar a formación especializada dos novos talentos do sector

As candidaturas poderanse presentar entre o 16 e o 27 de setembro de 2024 de xeito exclusivamente telemático para as categorías Traxectoria e Bolsa Eloy Gesto e presencialmente no caso do Premio Artesanía de Galicia





