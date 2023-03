A Xunta convoca as axudas Erasmus complementarias para estudantes de ensinanzas artísticas superiores

O obxectivo é seguir impulsando a mobilidade deste alumnado para enriquecer a súa formación



A contía mensual oscilará entre os 125 e os 195 euros ao mes en función dos países de destino



Todos os estudantes galegos de ensinanzas artísticas superiores en centros públicos beneficiarios das axudas

do Programa comunitario Erasmus+ poderán obter as complementarias da Xunta de Galicia. O

Diario Oficial de Galicia

vén de publicar a convocatoria destas bolsas, ás que a Xunta destina 40.000?, e que teñen como obxectivo é seguir impulsando a mobilidade destes estudantes para enriquecer a súa formación.

As contías das axudas complementarias oscilan entre os 125 e os 195 euros/mes (que se suman ás axudas europeas), en función do país de destino, durante a estadía que pode durar entre os dous e os nove meses.

En concreto, o importe será de 195 euros/mes para os países de destino do grupo 1 (Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega e Suecia), de 165 euros/mes para os do grupo 2 (Alemaña, Austria, Bélxica, Chipre, Grecia, Francia, Italia, Malta, Países Baixos e Portugal) e de 125 euros/mes para os do grupo 3 (República de Macedonia do Norte, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Romanía, Serbia e Turquía).

A solicitude da axuda deberá realizarse obrigatoriamente por medios telemáticos, a través de calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola

sede electrónica

da Xunta, incluído o sistema de usuario e clave Chave365. O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 20 de abril.

Para solicitar a bolsa o estudante deberá estar matriculado no curso 2022/2023 en calquera dos centros públicos que impartan ensinanzas artísticas superiores de Galicia e ser beneficiario dunha bolsa Erasmus+ de mobilidade neste mesmo ano académico xestionada polo Servizo Español para a Internacionalización da Educación. Non poderán optar á axuda os que xa gozaran dela en convocatorias anteriores e máis o alumnado que, con nacionalidade distinta á española, realice a mobilidade nos seus países de orixe.





