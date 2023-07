A Xunta contribúe a diversificar a oferta musical deste verán en Ferrolterra cunha nova edición do festival Peirao Rock Mugardos

A cita musical, de carácter gratuíto, terá lugar os días 25 e 26 de agosto e nela actuarán nove bandas de rock e metal tanto de Galicia como de fóra da Comunidade

“Propostas como esta toman a testemuña do Concertos do Xacobeo e con elas a Xunta pretende contribuír a poñer Ferrolterra e Galicia á vangarda do panorama musical , con todo o que iso leva aparellado en canto a visitantes e promoción do noso país”, destaca Aneiros

A delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, xunto ao alcalde de Mugardos, Juan Domingo de Deus, participou esta mañá no Concello na presentación dunha nova edición do festival Peirao Rock que este ano conta co respaldo do Goberno galego. Unha proposta que medra este ano (serán dous días en vez de un) e que “contribúe a diversificar a oferta musical da temporada estival en Ferrolterra”.

A cita musical, de carácter gratuíto, terá lugar os días 25 e 26 de agosto e nela actuarán nove bandas de rock e metal, tanto de Galicia como de fóra da Comunidade, que ofrecerán ao público máis de dez horas de música repartidas en tres localizacións diferentes, o que “axudará a dinamizar o pobo”, indicou a delegada.

Os grupos locais Cranio e Kharma serán os encargados de abrir a programación o venres 25 con actuacións na praza do Concello. Xa o sábado 26 a banda Solrian encargarase de amenizar a sesión vermú no exterior do Club do Mar de Mugardos como preámbulo ao prato forte da noite cando se subirán ao escenario en Cabo Leiras Cruzeiro, Strikeback, Spectrum Mortis, The Wizards, El Altar del Holocausto e Wisdom.

Aneiros puntualizou que esta cita, xunto ao Ferrol Verán Festival, aos Concertos na Fin da Terra, o Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira ou o Vilablues Ferrol, “toman a testemuña dos Concertos do Xacobeo e con eles a Xunta pretende contribuír a poñer Ferrolterra e Galicia á vangarda do panorama musical, con todo o que iso leva aparellado en canto a visitantes e promoción do noso país”, indicou.

