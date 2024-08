A Xunta e o concello de Santiago asinan o protocolo para humanizar a contorna do Hospital Clínico e mellorar e ordenar a accesibilidade ao complexo

María M. Allegue subliña o esforzo da Xunta, de traballo, diálogo e orzamento, por sacar adiante o protocolo, que beneficiará aos traballadores e usuarios do hospital e a cidade, ao conlevar melloras na mobilidade e na integración do complexo na cidade

O Goberno galego financia nun 90% as actuacións e o Concello achega o 10%

A Xunta comprométese a aprobar un Proxecto de Interese Autonómico (PIA) para reordenar a zona, habilitar aparcamento e mellorar o acceso aos edificios

De ser posible dende o punto de vista urbanístico antes da aprobación do PIA, a Xunta contratará a execución dun aparcamento parcialmente en superficie e soterrado, así como a mellora do acceso dende a rúa da Volta do Castro

Ángeles Vázquez salienta a colaboración na mellora do saneamento e abastecemento municipais cun investimento de ata 3,5M?, que se suma aos 11M? da EDAR da Silvouta

O conselleiro de Sanidade remarca que se trata dun protocolo “importante e positivo” para a cidade, para o hospital e para as administracións públicas”

O Concello debe modificar o planeamento urbanístico para acadar a efectividade das obras e poñer a disposición da Xunta os terreos necesarios e eximir o pagamento do IBI do Hospital Clínico e do Centro de Protonterapia unha vez rematen as obras

A Administración local asume a mellora do transporte urbano que dá servizo aos hospitais, reducindo as frecuencias ata os 5/10 minutos e optimizando a cobertura





