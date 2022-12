A Xunta e o Concello de Paderne de Allariz avanzan na tramitación do parque empresarial da localidade

Ángeles Vázquez e José Manuel Fernández tamén avaliaron a posibilidade de humanizar a contorna de Rioseco e dotar a zona dunha piscina

A Xunta de Galicia e o Concello de Paderne de Allariz colaborarán para avanzar na tramitación do parque empresarial da localidade co fin de dotala o antes posible dunha área industrial acorde coas necesidades do municipio.

Así o acordaron a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, e o alcalde, José Manuel Fernández, no marco dunha reunión que mantiveron recentemente co fin de abordar diferentes cuestións de interese para a localidade.

conselleira trasladoulle ao rexedor que xa se está a ultimar o documento definitivo que se someterá a avaliación ambiental para continuar coa tramitación do proxecto sectorial necesario para impulsar este parque industrial en base á nova Lei de áreas empresariais de Galicia.

Neste sentido, cómpre lembrar que esta normativa, pioneira a nivel estatal, entrou en vigor o pasado mes de novembro e, entre outras cuestións, permitirá axilizar, simplificar e flexibilizar a planificación e creación de solo industrial na Comunidade.

A maiores, na reunión Ángeles Vázquez e José Manuel Fernández tamén avaliaron posibles proxectos de mellora de cara a

habilitar ou recuperar equipamentos públicos e poñer en valor espazos urbanos da localidade.

En concreto, analizaron a opción de humanizar a contorna de Rioseco e dotala dunha área deportiva, que inclúa unha piscina, así como outros servizos públicos, no marco do compromiso do Goberno galego de axudar ás administracións locais a financiar este tipo de proxectos municipais que inciden de forma positiva na calidade de vida da veciñanza.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando