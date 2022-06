A Xunta e o concello de Beariz estudan a posibilidade de levar a cabo melloras nas infraestruturas viarias

Normal 0 false false false

Santiago de Compostela, 12 de xuño de 2022

O conselleiro do Medio Rural, José González, mantivo un encontro de traballo co alcalde do concello de Beariz, Manuel Prado, para coñecer de primeira man as necesidades e demandas dos veciños deste municipio ourensán relativas ao agro. Así, ambos dirixentes analizaron a posibilidade de mellorar as condicións de vida dos residentes nas áreas rurais mediante o acondicionamento das principais vías de comunicación e doutras infraestruturas.

Así, o conselleiro lembrou que a través do Plan Marco 2022–2023, que contempla preto de 18 millóns de euros en axudas para que os concellos galegos poidan mellorar os seus camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas, o concello de Beariz foi beneficiario dunha contía de algo máis de 40.000 euros, que se suma aos preto de 33.000 euros da convocatoria anterior.





