A Xunta completa o trámite de avaliación ambiental da futura depuradora de Salvaterra do Miño no río Mendo

A Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático informou de forma favorable o proxecto ao non prever efectos significativos sobre o medio ambiente

Santiago de Compostela, 1 de abril de 2023

A Xunta de Galicia acaba de emitir informe ambiental favorable sobre o proxecto para construír unha estación depuradora de augas residuais (EDAR) no río Mendo co fin de mellorar as infraestruturas de saneamento no concello pontevedrés de Salvaterra do Miño.

Así, a resolución emitida pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático (DXCACC) conclúe que non son previsibles efectos significativos sobre o medio ambiente e, por conseguinte, que non se considera necesario someter o proxecto a avaliación ordinaria.

Deste xeito, polo tanto, o Goberno galego dá por finalizado o trámite ambiental da futura estación depuradora ?iniciado en xullo do ano pasado? polo que o Concello, como promotor do proxecto, poderá continuar coa súa tramitación.





