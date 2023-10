A Xunta comparte a súa experiencia na captación de fondos europeos e pon en valor as relacións entre Galicia e o Norte de Portugal

O director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, participou en Braga no seminario ‘Programas de Xestión Directa da Comisión Europea: Que financiamento para o ciclo 2021 ? 2027?’, organizado pola Comisión de Coordinación e Desenvolvemento Rexional do Norte

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Braga (Portugal), 17 de outubro de 2023

O director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, participou hoxe como representante da Xunta de Galicia no Seminario Programas de Xestión Directa da Comisión Europea: Que financiamentos no ciclo 2021 ? 2027? organizado pola Comisión de Coordinación e Desenvolvemento Rexional do Norte, onde compartiu a experiencia do Goberno galego na captación de fondos europeos.

Na súa intervención, o director xeral abordou tres eixos fundamentais da política exterior galega. En primeiro lugar expuxo a importancia de contar cunha Lei Galega Reguladora da Acción Exterior e da Cooperación ao Desenvolvemento, que funciona coma un marco xeral de actuación, e o seu desenvolvemento na Estratexia Galega de Acción Exterior, a piques de ser reformulada para o horizonte 2023 – 2027.

Tamén puxo en valor o traballo da Fundación Galicia Europa, sobre todo pola súa dimensión como facilitadora de captación de fondos europeos así coma a súa actividade formativa para dotar a traballadores, tanto públicos como da empresa privada, das ferramentas necesarias para navegar o financiamento europeo por medio de programas como o TecEuropa ou a Guía de Financiamento Comunitario.

Por último destacou a especial relación de Galicia coa lusofonía, en concreto desde a integración de España como observador asociado da Comunidade de Países de Lingua Portuguesa (CPLP) e, máis recentemente, coa aprobación do decreto que crea e regula o Observatorio da Lusofonía Valentín Paz Andrade.

O evento acolleu tamén catro sesións de traballo sobre competitividade, tecnoloxía e innovación, cooperación europea e internacional, creatividade, conectividade e medio ambiente e cualificación, emprego e inclusión social.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando