A Xunta comeza as obras da prolongación da autovía AG-59 desde A Ramallosa a Pontevea, no concello de Teo, cun investimento de máis de 32,3 M€

Trátase da construción de 3,5 novos km da autovía libre de peaxe entre Santiago de Compostela e A Estrada, para o que os Orzamentos da Xunta de 2024 consignan 10 M?

Constrúese entre o actual enlace da autovía na Ramallosa e a AC–241, en Pontevea, de xeito paralelo á estrada AC–841

A intervención, que conta cun prazo de execución de 20 meses, está a iniciarse na estrada autonómica AC–241, con traballos de roza e limpeza

O novo treito disporá de dous enlaces, un deles resultado da reforma do existente na Ramallosa, e outro de nova execución, sobre a AC–241, en Pontevea

Executaranse 6 estruturas: o viaduto de Santa Lucía, 3 pasos inferiores e 2 pasos superiores

A Xunta, de xeito paralelo, segue avanzando no proxecto de construción da 2ª fase de prolongación da autovía, un treito de 4 km entre Pontevea e O Rollo, xa no municipio da Estrada

A prolongación da autovía permitirá mellorar a comunicación entre Santiago e Tabeirós–Terra de Montes, reducindo a 10 minutos a viaxe entre A Estrada e a capital de Galicia



A Xunta comeza hoxe a execución das obras de prolongación da autovía AG–59 desde Ramallosa a Pontevea, no concello de Teo.

Este novo treito da autovía libre de peaxe Santiago–A Estrada, cuxas obras suporán un investimento de máis de 32,3 M?, permitirán habilitar 3,5 quilómetros da AG–59, dándolle continuidade ao treito de autovía libre de peaxe que xa se atopa en servizo entre Santiago de Compostela e A Ramallosa.

Os Orzamentos da Xunta para 2024 consignan unha partida de 10 M? para esta actuación.

A intervención, que conta cun prazo de execución de 20 meses, está a iniciarse pola estrada autonómica AC–241, con traballos de roza e limpeza.

As obras executaranse de forma paralela á estrada AC–841, entre o actual enlace da Ramallosa, que será reformulado, e o futuro enlace da AC–241, en Pontevea, onde rematará nunha glorieta de 20 metros de radio sobre a propia vía autonómica.

4 carrís de 4 x 3,50 metros e mediana de 1 x 2 metros, beiravías exteriores e interiores, e bermas exteriores.

Tamén se construirán 6 novas estruturas: o viaduto de Santa Lucía de 150 metros de lonxitude, 3 pasos inferiores e 2 pasos superiores, un en cada enlace. Ademais prevense ao longo do trazado variantes das estradas actuais e camiños de servizo.

O Goberno galego, de xeito paralelo, segue avanzando no proxecto de construción das obras da segunda fase de prolongación da autovía, que suporá a construción de 4 km máis de autovía entre Pontevea e O Rollo, xa no municipio da Estrada, cun investimento estimado de 34 M?.

O obxectivo desta actuación é facilitar a comunicación e a vertebración territorial entre Santiago e a comarca de Tabeirós–Terra de Montes, reducindo a 10 minutos os tempos de viaxe entre A Estrada e a capital de Galicia.

A infraestrutura busca, tamén, incrementar a competitividade do municipio da Estrada, sede de importantes institucións como a Academia Galega de Seguridade Pública, do Centro Integrado de Emerxencias 112 e do 061, e cunha grande actividade económica e empresarial.





