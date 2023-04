A Xunta colabora cos organizadores do Verbena Fest, que se celebrará en Sarria os días 4 e 5 de agosto

O delegado territorial de Lugo, Javier Arias, mantivo un encontro cos organizadores do evento, que alcanza a quinta edición

O delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias, mantivo unha xuntanza cos organizadores do Verbena Fest de Sarria, José Castro e Héctor Sánchez, entre outros, para concretar a colaboración do Goberno galego co evento.

A quinta edición do Verbena Fest celebrarase os días 4 e 5 de agosto e terá de novo como escenario o local Meigallo, cunha terraza ao aire libre con capacidade para 1000 persoas. O sábado celebrarase a xornada principal, con música desde as 13.00 horas; os concertos serán de balde ata as 20.00 horas e a continuación de pago ata as 2.00 horas da madrugada do domingo.

As entradas darán acceso aos concertos de Second, Sexy Zebras, Kamikaze Helmets e El Chico López. O cartel do sábado completarase coa actuación previa, pola tarde, de Malenne, Louband e Los Naipes.

A gastronomía é un valor engadido para o festival, con varios postos de comida no recinto, nos que se ofrecen pratos típicos ou de fusión de gran calidade elaborados por cociñeiros locais.

Ademais, este ano o festival servirá de marco para que distintos colectivos e asociacións de Sarria instalen stands informativos para dar a coñecer o seu traballo.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando