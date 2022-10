A Xunta colabora con Faxpg para o impulso da mocidade xorda

A Xunta colabora coa Federación de Persoas Xordas de Galicia (Faxpg) para a inclusión da mocidade xorda. Por iso, a directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, participou hoxe no obradoiro de creación audiovisual que organizou esta entidade ao abeiro do programa Iniciativa Xove, do Goberno galego.

Cristina Pichel puxo en valor o traballo da federación para promover o lecer e a formación das mozas e mozos con discapacidade auditiva. Así, subliñou o compromiso da Xunta de Galicia con toda a xuventude e máis aínda, con aquela que ten algún tipo de discapacidade, para axudala en ámbitos tan importantes como o lecer, a formación ou o acceso ao emprego.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando