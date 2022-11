A Xunta e o Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar avanzan en actuacións conxuntas destinadas ao fomento da práctica deportiva

O vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, acompañado do secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, mantivo hoxe unha reunión con representantes da entidade

Normal 0 false false false ES ZH–CN AR–SA

Santiago de Compostela, 8 de novembro de 2022

O vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, acompañado do secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, mantivo esta mañá unha reunión con representantes do Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar para avanzar na colaboración entre a Xunta e a organización en actuacións destinadas ao fomento da práctica deportiva.

Por parte do Clúster participaron no encontro a campioa olímpica de vela na categoría Elliot 6 metros nos Xogos Olímpicos de Londres de 2012, Sofía Toro, no seu cargo como xerente do organismo, xunto co presidente da entidade, José Amado.

O Goberno galego mantén o seu compromiso con este colectivo creado o ano pasado co obxectivo de situar ao deporte galego nunha posición de liderado e que conta con 60 empresas asociadas. Xa no seu primeiro ano en funcionamento a Xunta apoiou ao Clúster cunha achega de 100.000 euros.

A Administración autonómica e o Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar continuarán esta liña de colaboración con dous obxectivos: por unha parte, promover a práctica deportiva entre os colectivos con maior taxa de abandono do deporte –por exemplo, nenas e adolescentes a partir dos 14 anos ou persoas maiores– e, por outra parte, crear un grupo traballo que participe no deseño dun plan máis global encamiñado ao fomento da actividade física en todas as franxas de idade.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando