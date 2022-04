A Xunta asina co Concello de Melide o convenio para completar o saneamento na parroquia de Santa María, que suporá un investimento de 150.000€

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, asinou hoxe de xeito telemático co alcalde de Melide, José Manuel Pérez, o convenio de colaboración para completar a ampliación do saneamento na parroquia de Santa María, que suporá un investimento de 150.000 euros.

O acordo recolle a execución dun novo colector de saneamento que recolla as augas residuais das vivendas de Santa María que aínda carecen deste servizo e as conduza por gravidade para a súa conexión co colector executado a ambas as marxes da N–547.

Segundo o establecido no convenio, a Xunta achegará 120.000 euros ás obras e o Concello de Melide contribuirá ao financiamento restante, destinando 30.000 euros.

Augas de Galicia tamén levará a cabo a contratación e execución dos traballos, así como a súa dirección e xestión ata completar a súa finalización. As obras teñen un prazo de execución de 2 meses.

Pola súa banda, a entidade local asume a realización das xestións pertinentes para posibilitar a execución das obras, así como a recepción, mantemento e conservación das actuacións que se leven a cabo.

Esta actuación será cofinanciada co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do programa 2014–2020.

Esta intervención súmase á primeira fase xa executada pola Xunta e entregada o pasado ano ao Concello, coa que se dotou de saneamento as vivendas unifamiliares e edificacións de ambas as marxes da estrada N–547 nesa contorna.

Esas obras supuxeron un investimento superior aos 126.000 euros e centráronse na construción dun sistema de algo máis de 1,4 km de lonxitude que recolle as augas residuais urbanas das vivendas que carecían deste servizo, para seren conducidas ata a rede de saneamento existente na parroquia, e que acaba nun bombeo que impulsa as augas residuais cara á depuradora de Melide.

Os traballos que se van realizar agora consisten na dotación dun colector de saneamento de 417,54 metros de lonxitude para a súa conexión augas abaixo co colector existente. Realizarase unha perforación horizontal dirixida, paralela á N–547, para salvar unha zona moi estreita entre unha vivenda e a estrada nacional, onde o colector se colocará a máis de 6 metros de profundidade.

Completarase a nova rede con 10 pozos de rexistro e reporanse os pavimentos afectados polas obras nas entradas ás vivendas.

Estas intervencións completan a rede de saneamento proxectada para dar servizo á poboación da parroquia de Santa María, dando servizo a 206 habitantes no ano horizonte 2040.

O Goberno galego mantén o seu apoio técnico e financeiro aos concellos para que poidan prestar de xeito eficaz as súas responsabilidades nos servizos de saneamento, depuración e abastecemento, de competencia municipal.





