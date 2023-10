Xunta e AGAPI organizan unha xornada formativa sobre a produción sostible nas rodaxes audiovisuais

O Museo do Pobo Galego acollerá este venres tres relatorios nos que se abordarán os retos e estratexias para a adopción de prácticas sostibles no sector do cinema e a televisión

O encontro insírese na liña de colaboración que a Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades mantén coa Asociación Galega de Produtoras Independentes, dentro da que veñen de levar a cabo o programa pedagóxico ‘Educa Audiovisual’

A Xunta de Galicia e a Asociación Galega de Produtoras Independentes (AGAPI) organizan este venres en Santiago de Compostela a xornada formativa Produción sostible nas rodaxes para abordar os retos e as principais estratexias cara á adopción de boas prácticas medioambientais e de xestión empresarial na filmación dos produtos audiovisuais.

O Museo do Pobo Galego acollerá os tres relatorios deste encontro, que se desenvolverá entre ás 10,30 e as 14,00 h. Serán impartidos por Silvia Fuentes, da produtora Sétima, quen falará da súa propia experiencia na aplicación do plan de sostibilidade durante a rodaxe de As neves; Rebeca Ros, socia fundadora de Vacaloura Consumo Responsable, que ofrecerá diferentes pautas para conseguir unha produción sostible, e Asia Jarzyna, creadora do software Willco App e coordinadora de produción con case 20 anos de experiencia en producións internacionais, cunha intervención titulada Sostibilidade como un compromiso real na produción audiovisual.

A xornada, de asistencia gratuíta previa inscrición no mail prensa@agapi.gal, busca concienciar as produtoras galegas da importancia de poñer en práctica unha xestión sostible a prol do medio ambiente, pero que tamén se pode traducir nunha redución de custos e nunha mellor imaxe empresarial no mercado nacional e internacional.

Este encontro insírese na liña de colaboración que a Axencia Galega das Industrias Culturais mantén con AGAPI e dentro da que veñen de materializar o programa pedagóxico Educa Audiovisual para a difusión do audiovisual galego e en lingua galega entre o alumnado de Educación Secundaria e Bacharelato. A primeira edición desta iniciativa levouse a cabo en 11 institutos coa participación de preto de 500 estudantes de entre 4º da ESO e 2º de Bacharelato.

Para o seu desenvolvemento, púxose a disposición dos centros un catálogo dixital con 14 filmes, series, curtas e videogramas de moi diferentes temáticas, co fin de que puideran ser empregados como material de traballo na aula en distintas materias curriculares para favorecer a reflexión e o espírito crítico. A experiencia incluíu tamén coloquios con nove directoras e produtoras, a través dos que o alumnado tivo a oportunidade de coñecer máis polo miúdo as diferentes fases do traballo audiovisual.







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando