A Xunta adquire dúas obras de Urbano Lugrís para a futura sala do artista no Museo Massó

Bueu (Pontevedra), 22 de decembro de 2023

O director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, presentou hoxe as novas adquisicións do Museo Massó de Bueu: dúas obras do artista Urbano Lugrís. A Xunta de Galicia vén de adquirir os debuxos A arca de Noé e Veleiro, “dúas pezas en moi bo estado de conservación que se sumarán a outras pezas de Lugrís xa existente no museo”, salientou Anxo M. Lorenzo.

Ambas obras encaixan na colección do Museo Massó polo lugar que ocupa este autor nos seus contidos e pola súa estreita vinculación coa familia Massó, así como polo propio valor intrínseco das pezas dun dos autores máis senlleiros de Galicia, nas que reflicte a súa particular iconografía do mundo da navegación, “o que lle outorga diferentes lecturas dentro do discurso do museo”, puntualizou o director xeral acompañado pola directora do museo, Covadonga López.

A arca de Noé

e Veleiro “poden relacionarse coa serie de maquetas que representan a historia da navegación e que ilustran o Políptico da Navegación”, afirmou durante a rolda de prensa Anxo M. Lorenzo. Esta obra foi realizada por Lugrís no ano 1944 por encargo de José Mª Massó. Trátase dunha pintura executada sobre 36 pezas de cerámica, a modo de azulexos, encaixadas nunha estrutura e marco de madeira cun tríptico no centro. Nel faise un percorrido pola historia da construción naval.

No Museo Massó consérvanse os seis lenzos do comedor das empregadas, a serie completa de bosquexos que realizou Lugrís para o proxecto da capela dos Santos Reis, anuarios de Vigo e libros como Los paisajes iluminados, con portadas e ilustracións da súa autoría.

O centro museístico tamén alberga nas súas salas unha carta de Lugrís dirixida a Antonio Massó e unha fotografía tomada en Vigo, diante do edificio da empresa e en compañía con Fernado Massó. Todas estas obras e documentos pertenceron ou teñen a súa orixe a partir da iniciativa da familia Massó.

Con estes dous novos bosquexos, ademais da adquisición no 2018 dun debuxo para a publicidade de Pescanova e varias doazóns realizadas pola familia Massó, a Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades quere “completar o relato da futura sala da exposición permanente dedicada a Urbano Lugrís”, concluíu o director xeral de Cultura. Esta sala será unha realidade cando conclúan, o próximo verán, os traballos de ampliación do museo que a Xunta está a acometer cun investimento de 1,1 M?.





