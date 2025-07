La vida en una brigada contra el fuego en Galicia: "Sentimos miedo, pero estamos preparados"

Desde el 1 de julio comenzó oficialmente la campaña de máximo riesgo de incendios en Galicia, pero en la base de Laza (Ourense) llevan ya semanas con helicópteros y equipos en máxima alerta. Daniel Fernández, brigadista con 20 años de experiencia, nos habla en COPE Galicia sobre cómo están siendo estos primeros días del verano, qué supone formar parte de un equipo de más de 70 personas y qué peligros acechan a diario cuando se trabaja en la extinción de incendios.

“Estos primeros días han sido relativamente tranquilos. Hemos tenido alguna actuación, pero nada excesivo hasta el momento”, explica Daniel. Sin embargo, la calma no es sinónimo de descanso, porque “trabajamos durante todo el año, no solo en la extinción, también en tareas preventivas cuando no hay fuegos”.

Para un brigadista, la jornada comienza muy temprano y con una preparación física fundamental. “Si el tiempo lo permite, hacemos ejercicios a primeras horas de la mañana. Luego estudiamos la meteorología y nos mantenemos informados sobre posibles incendios cercanos. Si se produce alguno, nos movilizamos rápidamente con los helicópteros”.

los incendios peligrosos

Ourense es una provincia con un terreno muy escarpado, especialmente en el Macizo Central y zonas limítrofes con León y Zamora. “Son áreas de difícil acceso, donde los incendios pueden durar varios días. Requieren mucho personal y trabajo intenso para evitar que el fuego se reavive, ya que la vigilancia es mínima si nadie está sobre el terreno”, señala Daniel. Esto convierte cada intervención en un gran desafío logístico y físico para los brigadistas.

Uno de los aspectos más delicados es detectar si un incendio ha sido provocado. Daniel explica que ahora la intencionalidad se percibe, sobre todo porque los fuegos suelen iniciarse al atardecer o entrada la noche, dificultando la intervención aérea. “Un incendio que comienza cuando ya anochece siempre es sospechoso”, afirma. En cambio, los incendios originados por rayos suelen aparecer en zonas aisladas, como laderas montañosas.

Aunque el miedo está presente en cada brigadista, la seguridad personal es la máxima prioridad. Daniel reconoce que en ocasiones pueden quedar atrapados por frentes de fuego inesperados o focos secundarios. “Intervenir en incendios cerca de poblaciones es mucho más complicado y peligroso. Pero estamos entrenados para minimizar riesgos y protegernos”.

EL CAMBIO QUE PERCIBE ESTE BRIGADISTA EN LOS FUEGOS

Daniel lleva dos décadas como brigadista y nota un cambio claro: “Aunque el número de incendios está bajando, los que hay son más grandes y más intensos”. Esto se debe a inviernos con mucha lluvia que hacen crecer la vegetación y aumentan la carga de combustible. “Si no se limpia el monte en invierno, con el calor de verano, ese combustible arde con mucha fuerza, arrasando pinares enteros y cualquier vegetación a su paso”.

Con la llegada del verano, Daniel lanza un consejo claro a la población: “Evitar hacer cualquier actividad que pueda provocar fuego en las horas centrales del día, sobre todo si implica chispas. Y si se ve una columna de humo, hay que avisar enseguida al 085 o al 112”.

La experiencia y la voz de Daniel Fernández, un veterano brigadista de Laza, ofrecen una mirada de primera mano a la dura realidad que vive Galicia cada verano.

El trabajo constante, la preparación física, la lucha contra la orografía complicada, la amenaza de incendios intencionados y el cambio climático convierten a estos profesionales en héroes anónimos.

Pero también nos recuerdan que la prevención y la colaboración ciudadana son claves para minimizar la tragedia de los incendios forestales.