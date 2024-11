¿Puedo vacunarme con fiebre? Dos expertas gallegas responden a miedos de pacientes: "La vacuna no causa gripe"

Llega un SMS a tu móvil. Tienes cita para la vacunación de la gripe y el covid. Y lo piensas. No te apetece, la última vez te dolió el brazo o el vecino te ha contado que pasó una noche malísima después de la vacuna…

Y ante estos miedos o dudas, los profesionales sanitarios tienen mucho que decir.

¿LA VACUNA DE LA GRIPE PROVOCA LA ENFERMEDAD?

Susana Mirás es jefa del servicio de prevención y control de enfermedades del CHUS, Complejo Hospitalario Universitario de Santiago: "Son falsos mitos. La vacuna no contiene los virus. Nunca va a producir la enfermedad. Puede dar una sintomatología de reacción adversa leve, que nunca dura más de 24 horas".

Y alguien puede decir: "Yo me vacuné y pasé dos días muy malos". Claro que puede suceder y las causas son diversas. Puede que el paciente estuviera ya incubando algún otro virus o puede darse algún efecto adverso porque nuestro sistema inmune está trabajando. Se pasa solo, en un día y se puede echar mano de un analgésico para aliviar el mal trago: "Puede ser un catarro leve, leve cansancio, dolor muscular… realmente la gripe es un proceso mucho más largo, más prolongado en el tiempo y con más complicaciones, evidentemente".

Y es que los profesionales tienen la visión de que estamos banalizando la enfermedad. Como sociedad, le estamos quitando importancia. Es lo que nos cuenta otra experta, Susana Rey, responsable de UCI pediátrica del CHUS: "La gripe la tenemos todos los años, igual que el COVID y ahora mucha gente no se vacuna tampoco del coronavirus. La vacuna no va a impedir que tú te contagies, sino que tengas complicaciones. Y para esto, tenemos un recurso, que es la prevención y parece que la menospreciamos. Si prevenimos no hay enfermedad, como no hay enfermedad no tenemos miedo. Creemos que no pasa nada, y sí pasa. Por eso trabajamos, para prevenir. Con la pandemia fue una demandan de una enfermedad respiratoria con complicaciones graves, no estábamos preparados logísticamente al tratarse de una pandemia. Pero no hay que olvidar que la gripe suma tantos casos de ingreso y muertes como el covid". Rey nos explica que cuando alguien le pregunta si ella se vacunaría, su respuesta es rotunda: "Todas las vacunas y más".

COPE Dos expertas nos dan las claves de la vacunación en Galicia

LAS COMPLICACIONES DE LA GRIPE

La vacuna va a impedir las complicaciones de la gripe. Y este virus es la principal causa de hospitalización en esta época: "Es la válvula de escape, evitamos las complicaciones graves. No te preocupa que te duelan los huesos, como dice la gente mayor, pero sí tener una neumonía grave o un infarto".

Vacunarse salva vidas. Primero de quien se inmuniza, pero también de su entorno más cercano. Insisten los profesionales sanitarios: "Tenemos que tomar consciencia de eso. De algo que nos están dando de manera gratuita, que se pone a disposición de la población. Que no tengan miedo. Las vacunas sí salvan vidas".

Y otra gran pregunta de quien tiene cita y duda de si acudir o no: ¿Qué pasa si no me encuentro bien?, ¿Me puedo vacunar? La respuesta es que sí. En el único caso en el que no se recomienda es vacunarse con fiebre de más de 38 °C. Pero en el momento de la cita debe aplazarse y no suspenderse la inmunización.

Insisten mucho los profesionales sanitarios en los grupos diana: menores de cinco años, mujeres embarazadas, personas de riesgo como enfermos crónicos y también sus cuidadores. El cuidador de una persona de riesgo ha de protegerse para protegerlo.

Ahora mismo estamos en plena campaña de vacunación de la gripe y el coronavirus, hasta el 31 de diciembre. Habrá repesca y se puede pedir cita a través de la aplicación móvil.

LA INMUNIZACIÓN FRENTE AL VRS EVITA 9 DE CADA 10 HOSPITALIZACIONES EN BEBÉS con bronquiolitis

Galicia fue pionera en introducir la vacunación para bebés, para evitar el temido virus respiratorio sincitial (VRS).

Este virus produce un cuadro de infección respiratoria tanto en niños como en adultos. Aunque la mayor parte de las infecciones son leves, el VRS es la principal causa infecciosa de ingreso en los niños en su primer año de vida y la causa principal, casi única, de bronquiolitis.

La importancia del VRS como patógeno respiratorio y la disponibilidad de un anticuerpo monoclonal, Nirsevimab, que resulta efectivo para prevenir entre un 70 y un 80% de los ingresos de niños cuando pasan su primera onda epidémica, llevó a que, en 2023, se incorporara al calendario de inmunizaciones de Galicia.

Aquí la gente, las familias responden: "VRS y gripe implican entre cinco y siete consultas por niño durante el proceso agudo. Es motivo de preocupación importante y motivo de ingresos hospitalarios en menores de un año". Explica Susana Rey, jefa de UCI pediátrica: "el 90% de los inmunizados evita hospitalización. Puede tener un cuadro, pero leve". La gente está concienciada con esto, acude, pero queda la gripe: "Y la combinación de ambos potencia las complicaciones de manera espectacular".

Así que Rey se muestra tajante: "Para nosotros que un niño se tenga hospitalizar por una infección por un virus que es prevenible por una vacuna es un fracaso. Un fracaso como profesionales que no hemos conseguido inculcar la cultura de la prevención".

En nuestras manos está.